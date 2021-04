DMX w ciężkim stanie po ataku serca. Był reanimowany

Prawnik rapera: oddycha samodzielnie

DMX to raper, kompozytor i producent filmowy. Jest właścicielem wytwórni Bloodline Records. Sprzedał ponad 20 milionów albumów w samych Stanach Zjednoczonych. Debiutancki album rapera "It's Dark and Hell Is Hot" trafił na szczyt zestawienia Billboard 200.