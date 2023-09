Policja wezwana do domu Britney Spears. Powodem nagranie, na którym tańczy z nożami

Amerykańskie media przekazały w czwartek, że policja przybyła do domu Britney Spears w Kalifornii, by skontrolować jej stan zdrowia. Przyczyną było nagranie, które zamieściła na Instagramie we wtorek. Widać na nim, jak Spears tańczy z dwoma nożami w rękach. "Zaczęłam dziś bawić się nożami w kuchni. Nie martwcie się, to nie są prawdziwe noże. Zbliża się Halloween" - napisała pod publikacją.

Fani obawiali się o Britney Spears

Fakt wizyty policji w domu Spears potwierdził kapitan Dean Worthy z Biura Szeryfa hrabstwa Ventura w rozmowie z CNN. - Niektórzy twierdzą, że to jej wyraz wolności artystycznej, a inni, że to niebezpieczne i stanowi problem dla bezpieczeństwa lub zdrowia - powiedział. Nie doprecyzował, kto dokładnie wezwał funkcjonariuszy do jej domu, ale miał to być ktoś z jej bliskiego otoczenia. Do posiadłości artystki wysłano sierżanta, który - jak pisze CNN - "miał wiele wcześniejszych kontaktów z panią Spears na przestrzeni wielu lat" i dobry kontakt z gwiazdą. Piosenkarka nie chciała, by funkcjonariusz wchodził na teren posesji, ten jednak upewnił się u ochroniarza i prawnika gwiazdy, że nie zagraża jej żadne niebezpieczeństwo.