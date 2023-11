Bliscy pożegnali Matthew Perry'ego, trwa śledztwo w sprawie śmierci. Co wiadomo?

W Los Angeles odbył się pogrzeb Matthew Perry'ego, w którym uczestniczyła najbliższa rodzina, a także aktorzy "Przyjaciół" - podały amerykańskie media. Uroczystość miała charakter prywatny. Tymczasem przyczyny śmierci 54-latka nadal nie są jednak znane, a w sprawie trwa śledztwo. Media informują, co ustalono do tej pory.

Co wiadomo o przyczynach śmierci Matthew Perry'ego

Nadal nie jest znana przyczyna śmierci Perry'ego. Jak informuje "Los Angeles Times", by ustalić jej okoliczności śledczy starają się dokładnie prześledzić wydarzenia, które ją poprzedziły. Wiadomo, że kilka godzin wcześniej aktor grał w pickleball (sport podobny do tenisa rozgrywany na mniejszym korcie), wrócił do domu i w którymś momencie wszedł do swojego jacuzzi. Około godziny 16:00 znalazł go w nim nieprzytomnego jego asystent. Wtedy wezwał pomoc.