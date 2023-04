Podano przyczynę śmierci wokalisty Aarona Cartera

Difluoroetan jest gazem stosowanym m.in. w aerozolach do czyszczenia elektroniki. Jego nadmierne wdychanie może powodować stany euforyczne, ale też grozi nagłym atakiem serca. Alprazolam to z kolei substancja aktywna popularnego leku przeciwlękowego o nazwie Xanax.

Nick Carter pożegnał zmarłego brata

Aaron Carter zasłynął w latach 90.

Później wokalista przekonywał, że nie pije alkoholu i nie ma problemu z narkotykami. - Nie potrzebuję pomocy. To, czego potrzebuję, to to, by ludzie zrozumieli, że jestem człowiekiem i popełniam błędy jak wszyscy. Nigdy jednak nie ryzykowałbym życiem swoim albo mojej dziewczyny - mówił.