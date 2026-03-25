Po ujawnieniu nagrań nie będzie zarzutów pobicia dla aktora. Oświadczenie policji

Nashville, stolica stanu Tennessee

Policjanci z Brentwood, przedmieścia Nashville w stanie Tennessee, prowadził dochodzenie w sprawie niedzielnego incydentu z udziałem gwiazdy serialu "Reacher", Alana Ritchsona. Na nagraniu udostępnionym przez portal TMZ widać, jak aktor kilkukrotnie uderza klęczącego mężczyznę. Widać również dwójkę młodych osób na motocyklach, które - według TMZ - są dziećmi aktora.

🚨🎥 EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. 👀 pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ) March 23, 2026 Rozwiń

Ronnie Taylor, sąsiad aktora mówił dziennikarzom, że spór trwał od dwóch dni. Wskazał, że Ritchson jeździł na motocyklu po okolicy z dużą prędkością, głośno podkręcając obroty silnika. W odpowiedzi Taylor miał skierować ku aktorowi obraźliwy gest, na co ten zareagował tym samym. Sytuacja, według tej relacji, miała szybko eskalować, przeobrażając się w bójkę. Zdaniem Taylora, Ritchson uderzył go "co najmniej cztery razy".

Sprzeczne relacje i decyzja policji

Inne źródła cytowane przez TMZ wskazują jednak, że to Taylor miał podejść do aktora, przeszkadzając mu w jeździe na motocyklu. Miało to doprowadzić do upadku i odniesienia drobnych obrażeń przez Ritchsona. Potwierdza to drugie nagranie - widać na nim, jak blokuje drogę jadącemu Ritchsonowi, w wyniku czego aktor przewraca się.

W wywiadzie dla TMZ sąsiad aktora przyznał, że to on "sprowokował Alana, żeby ten go uderzył", gdy Ritchson wciąż leżał na ziemi po upadku z motocykla.

Już wtorkowego popołudnia czasu lokalnego Departament Policji w Brentwood poinformował "Los Angeles Times", że służby nie zamierzają wnosić zarzutów karnych przeciwko 43-letniemu aktorowi. Policja twierdzi, że ​​przeanalizowała nagrania wideo oraz zeznania świadków i stwierdziła, że Ritchson działał w samoobronie. Jak dodano, sam aktor odmówił również wniesienia oskarżenia przeciwko sąsiadowi.

"Za zgodą prokuratury okręgowej sprawa została zamknięta i nie będą podejmowane żadne dalsze działania" - podała policja w oświadczeniu cytowanym przez "Los Angeles Times".

Kim jest Alan Ritchson?

Alan Ritchson jest znany z roli byłego funkcjonariusza żandarmerii wojskowej Jacka Reachera w serialu "Reacher", opartym na powieściach kryminalnych autorstwa Lee Childa. Odgrywana przez niego postać często przedstawiania jest w efektownych scenach walki.

Jak podkreśla brytyjski "Guardian", aktor był chwalony między innymi za podobieństwo do oryginalnego książkowego opisu bohatera - muskularnego mężczyzny o wzroście 195 cm i wadze około 113 kg.

Opracował Mikołaj Stępień / AM