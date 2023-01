Stephen King wzywa Rosję do przerwania wojny w Ukrainie. "Putin musi ustąpić"

czytaj dalej

Trwa końcowe odliczanie do rozpoczęcia 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W "Faktach po Faktach" o roli WOŚP rozmawiali Agata Młynarska i Szymon Majewski, dziennikarze od początku wspierający fundację. - Polacy bardzo dobrze czują to, że w sytuacjach, które są graniczne, trzeba pomóc sobie nawzajem - mówiła Młynarska. Majewski podzielił się wrażeniem, że "ta energia jest w nas i potrzeba, żeby to rozświetliło nam ten czas, właśnie ten styczeń szarobury". - To nas określa - dodał.