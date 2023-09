Gwiazdor z zarzutami, przeprasza policję. "Emocje wzięły górę i moje słowa były nie na miejscu"

Muzyk Zach Bryan został zatrzymany przez drogówkę w stanie Oklahoma i przewieziony do aresztu pod zarzutem "utrudniania czynności". Wypuszczono go jednak jeszcze tego samego dnia. W mediach społecznościowych gwiazdor muzyki country przeprosił funkcjonariuszy za swoje zachowanie.

Amerykański muzyk country Zach Bryan został zatrzymany w czwartek pod zarzutem "utrudniania czynności", poinformowały media. Nie wiadomo jednak, co dokładnie było przyczyną zatrzymania, ani w jakich okolicznościach do niego doszło. Stacja Fox News potwierdziła, że 27-latek trafił do aresztu w mieście Vinita w stanie Oklahoma. Został wypuszczony z niego niedługo później.

Zatrzymanie Zacha Bryana

Do zdarzenia odniósł się sam muzyk, informując, że zatrzymał go patrol drogowy. "Emocje wzięły górę i moje słowa były nie na miejscu. Wspieram organy ścigania, tak bardzo, jak mogę. Byłem po prostu sfrustrowany i było to do mnie niepodobne, przepraszam" - napisał na platformie X, dawnym Twitterze. Jak dodał został zabrany do aresztu, zrobiono mu też zdjęcie policyjne (fani już zaczęli kupować koszulki z mugshotem gwiazdy - red.).

"Modlę się, abyśmy wszyscy mogli przejść nad tym do porządku dziennego, ludzie wiedzą, że staram się postępować jak najlepiej, kocham was i naprawdę przepraszam funkcjonariuszy" - dodał.

Zach Bryan w krótkim czasie szturmem podbił amerykański rynek muzyczny. Weteran, który wstąpił do wojska na ochotnika w wieku 17 lat i opuścił je po ośmiu latach służby, został zauważony przez rzesze fanów, zanim dostrzegły go wielkie wytwórnie. Jak piszą branżowe media wszystko zawdzięcza sobie, bo "wszystko robi po swojemu" - sam pisze teksty i muzykę, sam produkuje swoje utwory. Niedawno nowy album Bryana zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200 po tym, jak w pierwszym tygodniu od premiery sprzedano 200 tys. płyt. Wszystkie 16 utworów z albumu znalazło się w Top 50 Billboard Hot 100, a piosenka "I Remember Everything" nagrana z Kacey Musgraves zadebiutowała na pierwszym miejscu. Muzyk unika raczej dziennikarzy i wywiadów, w mediach społecznościowych pokazuje zwykle swoją działalność muzyczną, rzadko publikując prywatne zdjęcia.

