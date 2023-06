Piosenkarka uderzona w głowę telefonem podczas koncertu. Trafiła do szpitala

Na wideo, nagranym przez jednego z uczestników koncertu widać, jak lecący w stronę Rexhy telefon trafia ją w twarz. Chwilę później wokalistka pada na kolana z bólu. W tle słychać fanów krzyczących: "to napaść". Gwiazda została wyprowadzona ze sceny przez ochronę i przewieziona do pobliskiego szpitala.

Choć sama Rexha nie odniosła się jeszcze do incydentu, jej matka przekazała amerykańskiej prasie, że gwieździe założono trzy szwy. Sobotni występ artystki stanowił część trwającej trasy "Best F'n Night of My Life", w ramach której zaplanowanych jest jeszcze pięć kolejnych koncertów. Nie jest jeszcze jasne, czy ostatnie wydarzenia wpłyną na ich przebieg.