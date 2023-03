Ojciec i brat znanej aktorki aresztowani. Znaleziono przy nich nielegalną broń i narkotyki

Ojciec i brat amerykańskiej aktorki Julii Fox zostali aresztowani za posiadanie nielegalnej broni palnej oraz narkotyków - informuje "New York Post". Przy mężczyznach śledczy mieli znaleźć m.in. wydrukowane na drukarce 3D części pistoletu i środki wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych.

Jak donosi "New York Post", Thomas i Christopher Fox, czyli odpowiednio ojciec i brat aktorki, zostali zatrzymani rankiem 8 marca czasu lokalnego w swoim nowojorskim domu. Z informacji dziennika wynika, że śledczy znaleźli przy mężczyznach pistolety domowej roboty bez numeru seryjnego, czyli tzw. broń-widmo (ang. ghost guns), oraz wydrukowane za pomocą drukarki 3D części broni palnej, m.in. komory zamkowe.

Według źródła, na które powołuje się "New York Post", przy krewnych Julii Fox policjanci zabezpieczyli również niezidentyfikowane pigułki, prasę do pigułek, fentanyl, chloroform, heroinę, propan, formaldehyd i środki często wykorzystywane przy produkcji materiałów wybuchowych. W mieszkaniu znalezione miały zostać również tysiące dolarów.

Obaj mężczyźni trafili do aresztu. Przygotowywane są zarzuty przeciwko nim. Policyjny nalot miał zostać przeprowadzony po tym, jak pod adres zamieszkania ojca i brata aktorki zaczęły przychodzić paczki o podejrzanej zawartości - informuje źródło.

Ojciec i brat Julii Fox w areszcie

Nowojorska policja potwierdziła dziennikarzom "New York Post", że doszło do przeszukania domu zamieszkiwanego przez Christophera i Thomasa Foxów, a dwie osoby, których personaliów policja nie ujawnia, zostały zatrzymane. - Członkowie naszego zespołu znaleźli na miejscu kilka sztuk broni palnej domowej roboty, a także komponenty materiałów wybuchowych i środki chemiczne mogące służyć do produkcji narkotyków - przekazał dziennikowi rzecznik policji z Nowego Jorku.