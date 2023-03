Miley Cyrus wraca z nową płytą. Nazywa ją swoim "listem miłosnym"

czytaj dalej

My jako protest 2119 walczymy o asystencję osobistą i o to, by opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mieli odblokowaną możliwość pracy przy pobieraniu świadczenia. Podwyższenie renty socjalnej to tylko czubek góry lodowej - mówiła w TVN24 Bogumiła Siedlecka-Goślicka, influencerka znana jako "Anioł na resorach". Przyznała, że sama nie dołączyłaby do sejmowego protestu osób z niepełnosprawnościami, ale "rozumie desperację" i "absolutnie go nie potępia".