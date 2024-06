Alexander Morris, wokalista zespołu The Four Tops, pozywa szpital w Teksasie. Zgodnie z cytowanymi przez media dokumentami sądowymi, gdy podczas hospitalizacji ujawnił swoją tożsamość, pracownicy placówki "niesłusznie założyli, że jest chory psychicznie". Następnie mieli zarządzić jego skrępowanie i skierowali na badania.

Alexander Morris, wokalista amerykańskiego zespołu The Four Tops, złożył w poniedziałek pozew przeciwko szpitalowi w miejscowości Warren w Teksasie - poinformował "The Guardian". Zgodnie z treścią przytoczonych przez portal dokumentów sądowych mężczyzna został przyjęty do placówki w kwietniu 2023. Powodem hospitalizacji były problemy z oddychaniem oraz towarzyszący im ból w klatce piersiowej. W trakcie pobytu w szpitalu miał się przedstawić pracownikom szpitala i wyrazić obawy o swoje bezpieczeństwa w związku z "fanami i prześladowcami". Personel placówki "błędnie założył, że jest on chory psychicznie", pomimo możliwości łatwej weryfikacji jego tożsamości na podstawie dowodu osobistego. Następnie umieścił muzyka w kaftanie bezpieczeństwa i zlecił przebadanie go pod kątem psychologicznym – stwierdzono w cytowanym przez brytyjskiego "Guardiana" pozwie.

Muzyk The Four Tops pozywa szpital

Zgodnie z treścią cytowanego dokumentu szpital "niesłusznie uwięził (Morrisa) i pozbawił go własności". Pracownicy placówki odstąpili od badania psychologicznego dopiero, gdy jedna z pielęgniarek uwierzyła, że faktycznie jest on członkiem The Four Tops – dodano w pozwie. Stwierdzono tam również, że w ramach przeprosin szpital miał zaoferować artyście bon do supermarketu o wartości 25 dolarów (równowartość 100 złotych). Nie przyjął oferty.

The Four Tops Od lewej: Lawrence Payton, Alex Morris, Ronnie McNeir i Abdul 'Duke' Fakir PAP/Billy Bennight/AdMedia

W pozwie Morris oskarżył placówkę również o dyskryminację na tle rasowym. - Nigdy w życiu nie spotkałem się z takim poniżeniem, odczłowieczeniem i brakiem szacunku - ocenił wokalista w rozmowie z CNN. Zgodnie z cytowanymi przez portal fragmentami dokumentu miał on "otrzymać niższy standard opieki medycznej" ze względu na swoją rasę i domniemane problemy natury psychicznej. Artysta zarzuca, że podczas pobytu na izbie przyjęć odłączono go od tlenu, by przeprowadzić ocenę jego stanu umysłowego, mimo iż trafił on do szpitala ze względu na problemy z oddychaniem.

Redakcja "Guardiana" wystąpiła do władz szpitala z prośbą o komentarz w sprawie. W przesłanej odpowiedzi placówka podkreśliła, że "nie będzie komentować toczących się sporów sądowych". Zaznaczyła jednocześnie, że nie akceptuje dyskryminacji rasowej jakiegokolwiek rodzaju". "Pozostajemy zobowiązani do poszanowania ludzkiej godności i działania z uczciwością i współczuciem dla wszystkich osób i społeczności" - dodała.

The Four Tops rozpoczęli sceniczną działalność w latach 50. ubiegłego wieku. Zdobyli popularność za sprawą takich utworów, jak "I Can't Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)" czy "It's The Same Old Song". W 1990 roku grupa została uhonorowana przez Rock & Roll Hall of Fame. Alexander Morris dołączył do niej przed pięcioma laty.

