Ciało zaginionej nastolatki w samochodzie. Znany piosenkarz zatrzymany

David Anthony Burke aka d4vd
Hollywood Hills i Los Angeles
Źródło: Reuters Archive
21-letni muzyk David Anthony Burke, znany jako D4vd, został w czwartek zatrzymany w związku ze śmiercią 14-letniej Celeste Rivas Hernandez - podały media. To efekt trwającego wiele miesięcy śledztwa w sprawie.

Jak informowaliśmy, zwłoki nastolatki w stadium zaawansowanego rozkładu zostały znalezione 8 września ubiegłego roku w bagażniku samochodu marki Tesla stojącym na parkingu dla odholowanych pojazdów w Hollywood w Los Angeles. Służby zostały wezwane na miejsce przez pracowników parkingu, którzy zwrócili uwagę na wydobywający się z pojazdu zapach. Biuro medycyny sądowej w Los Angeles ustaliło, że ciało było w pojeździe "dłuższy czas". Jak potwierdzono, zwłoki należały do Celeste Rivas Hernandez, nastolatki pochodzącej z oddalonego 100 km od Hollywood Lake Elsinore w Kalifornii. Dziewczynka zaginęła 5 kwietnia 2024 roku, miała wówczas 13 lat.

W czwartek w związku ze sprawą śmierci 14-latki funkcjonariusze wydziału zabójstw zatrzymali 21-letniego piosenkarza - informuje CNN, cytując oświadczenie policji z Los Angeles prowadzącej śledztwo w sprawie zabójstwa Hernandez.

Ciało nastolatki w samochodzie znanego piosenkarza. Media: jest podejrzany
Ciało nastolatki w samochodzie znanego piosenkarza. Media: jest podejrzany

Prawnicy D4vd zapewniają o niewinności muzyka

Kapitan Scot Williams z Departamentu Policji w Los Angeles poinformował "The New York Times", że artysta przebywa w areszcie, bez możliwości wpłacenia kaucji. W czwartkowym oświadczeniu prawnicy muzyka przekazali, że "rzeczywiste dowody w tej sprawie pokażą, że David Burke nie zamordował Celeste Rivas Hernandez". Dodali, że będą "energicznie dowodzić niewinności Davida". Biuro prokuratora poinformowało w oświadczeniu, że dokona przeglądu sprawy, by ustalić, czy istnieją wystarczające dowody do wniesienia oskarżenia.

Śledczy dotychczas nie komentowali relacji między muzykiem a nastolatką. Sam muzyk również nie wypowiadał się na jej temat, za to jego rzecznik przekazał mediom we wrześniu, że "w pełni współpracuje on ze służbami".

D4vd (czyt. Dawid) to popularny amerykański piosenkarz, najbardziej znany z utworów "Here With me" oraz "Romantic Homicide" wydanych w 2022 roku. Oba szybko stały się internetowymi wiralami, a na platformie Youtube mają po ponad sto milionów wyświetleń.

Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
