Kultura i styl Multimilionerka przeprasza za to, jak się przebrała

Martha Stewart (nagranie archiwalne) Źródło wideo: Reuters Archiwum Źródło zdj. gł.: James Atoa/UPI Photo via Newscom/PAP

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Martha Stewart w sobotę opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym zaprezentowała swój halloweenowy kostium. 85-letnia miliarderka przebrała się za osobę w kryzysie bezdomności. Miała na sobie podarte ubrania, a w rękach trzymała napis: "jestem głodna, pomóż mi". Zdjęcie zniknęło już z jej konta, ale powieliły je inne profile w mediach społecznościowych.

Martha Stewart shared photo seemingly dressed up as a homeless person for Halloween.



She has since deleted the post. pic.twitter.com/PzTX1BoDhK — Pop Base (@PopBase) November 1, 2026 Rozwiń

Pod wpisem pojawił się szereg krytycznych uwag. "Dlaczego uważasz, że biedni ludzie umierający na poboczu drogi to tylko kostium?", "zorientuj się w sytuacji, Martha, ludzie tu naprawdę borykają się z trudnościami", "miliarderka przebiera się za bezdomnego, podczas gdy połowa kraju musi wybierać między opłaceniem czynszu a zakupem jedzenia" - brzmiały niektóre komentarze.

W niedzielę Stewart wydała oświadczenie, które przekazała mediom, w tym magazynowi "People". Podkreśliła, że jej kostium "miał na celu zwrócenie większej uwagi na problem bezdomności" i jest "zasmucona", że uraził niektórych, "co nigdy nie było moim zamiarem". "Bezdomność nadal pozostaje jednym z największych wyzwań i trwających kryzysów w Ameryce - jest to kwestia, która leży mi głęboko na sercu" - dodała, zapewniając, że wspiera organizacje charytatywne, które zajmują się tym problemem.

Kilka godzin później wydała kolejne oświadczenie, publikując je na Instagramie. "Trudno jest się przyznać do tego, że naprawdę się nawaliło. Moje wcześniejsze oświadczenie nie było wystarczające. Wiem, że wiele osób boryka się z trudnościami finansowymi. Założenie takiego kostiumu, jak ten, który miałam na sobie, było nietaktem i wcale nie było śmieszne. Bardzo przepraszam" - napisała. Według oficjalnych statystyk w USA żyje co najmniej 770 tys. osób w kryzysie bezdomności.

Martha Stewart apologizes for dressing up as a homeless person for Halloween:



“It’s hard to admit when you’ve really screwed up. My earlier statement didn’t go far enough. I know many people are suffering economically. Wearing a costume like I did was insensitive and not funny.… pic.twitter.com/PI3ooASqyd — Pop Base (@PopBase) November 2, 2026 Rozwiń

Kim jest Martha Stewart?

Martha Stewart to amerykańska przedsiębiorczyni i osobowość medialna polskiego pochodzenia, która zbudowała ogromne imperium medialne, skupione wokół stylu życia i zajęć domowych. Według BBC można ją uznać za prekursorkę influencerów zajmujących się stylem życia. W latach 70. założyła firmę cateringową, a sławę zyskała w latach 90. Była autorką książkowych bestsellerów, słynącą z nagrodzonego Emmy programu "Martha Stewart Living". Wydawała też magazyn o tym samym tytule, którego szczytowy nakład w 2002 roku przekraczał dwa miliony egzemplarzy.

W 1999 roku, kiedy jej firma Martha Stewart Living Omnimedia weszła na giełdę, Stewart została pierwszą kobietą miliarderką w Stanach Zjednoczonych, która dorobiła się majątku samodzielnie. Później okazało się jednak, że stosowała "uniki prawne" i robiła przekręty podatkowe. W 2004 roku została uznana "winną spisku, utrudniania śledztwa i okłamywania federalnych śledczych". Odsiedziała pięć miesięcy w więzieniu.

red. AZ