Byli nastolatkami, kazano im wystąpić w filmie nago. Aktorzy "Romea i Julii" oskarżają wytwórnię

Aktorzy domagają się odszkodowania

- To, co im powiedziano i to, co się działo, to dwie różne rzeczy. Zaufali Francowi. W wieku 16 lat wierzyli, że nie nadużyje ich zaufania. Był ich przyjacielem. I co mieli zrobić w tym wieku? Nie było innej opcji, nie było #MeToo - stwierdził Tony Marinozzi, menedżer reprezentujący oboje aktorów. - Byli bardzo młodymi, naiwnymi dziećmi z lat 60., które nie miały świadomości tego, co ich spotka. Nagle stały się sławne w skali, której się nigdy nie spodziewały, a w dodatku naruszono ich (prywatność - red.) w sposób, z którym nie umieli sobie poradzić - dodaje z kolei prawniczka aktorów Solomon Gresen. - Nagie zdjęcia nieletnich są niezgodne z prawem i nie powinny być eksponowane - wskazuje.