Młodzi uważają, że w filmach jest za dużo seksu. Woleliby treści o przyjaźniach

Młodzi ludzie uważają, że w filmach i serialach pojawia się zbyt dużo seksu. Zamiast niego woleliby oglądać więcej treści nieromantycznych i skupiających się na przyjaźni - wynika z nowego badania przeprowadzonego wśród młodych Amerykanów.

Badanie przeprowadzone zostało przez działającą na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles organizację non-profit Center for Scholars & Storytellers, a jego wyniki opublikowane zostały w corocznym, październikowym raporcie. Wzięło w nim udział na terenie USA półtora tysiąca przedstawicieli tak zwanego pokolenia Z, czyli osób urodzonych między 1997 a 2012 rokiem. W badaniu sprawdzano ich spojrzenie na rozrywkę i treści pojawiające się w mediach obejmujących telewizję, platformy streamingowe, media społecznościowe i gry wideo. Respondentów pytano m.in. o to, jakie treści chcieliby tam oglądać, co wydaje im się bardziej autentyczne i dlaczego.

Wyniki tego badania pokazały, że młodzi są bardziej zainteresowani oglądaniem historii o relacjach przyjacielskich i platonicznych, niż przedstawiających seks i romanse.

Pokolenie Z chce mniej seksu

Spośród ankietowanej młodzieży w wieku 13-24, ponad 44 proc. osób stwierdziło, że w mediach pojawia się zbyt dużo wątków romantycznych, a 47,5 proc., że w większości programów telewizyjnych i filmów pojawiają się wątki seksualne, które nie są konieczne dla fabuły. Ponad połowa (51,5 proc.) chciałaby oglądać więcej treści skupiających się na przyjaźni i relacjach duchowych, a 39 proc. w szczególności na relacjach nieromantycznych i postaciach aseksualnych.

- Niektórzy twórcy wykorzystują seks i romanse jako skrót do budowania więzi między postaciami, ale ważne jest, by Hollywood zauważyło, że młodzież chce oglądać historie, które odzwierciedlają pełne spektrum związków - zauważyła Yalda T. Uhls, współautorka badania. - To nie tak, że młodzi ludzie nie są zainteresowani treściami o charakterze seksualnym w telewizji, filmach i innych mediach. Oni po prostu chcą widzieć więcej i bardziej różnorodnych rodzajów związków - podkreśliła.

Z badania wynika, że młodzież chce widzieć w relacjach międzyludzkich więcej różnorodności. Oczekują już nie tylko relacji heteroseksualnych lub takich, w których stereotypowo mężczyzna i kobieta zakochują się, wiążą się ze sobą i są szczęśliwi. Młodzi oczekują programów, które pokazują takie życie, z jakim oni sami mogą się utożsamić, i poszukują w nich "autentyczności".

Młodzi - niedostatek przyjaźni

Spośród treści, które chcą oglądać, przedstawiciele pokolenia Z najczęściej wybierają też te podnoszące na duchu, w których bohaterowie pokonują przeciwności losu. Zdaniem badaczy wpływ na to miała izolacja, której młodzi doświadczyli w czasie pandemii Covid-19.

"Młodzi ludzie czują niedostatek bliskich przyjaźni, oddzielenie od swojej społeczności, mają poczucie, że ich cyfrowa tożsamość wypiera ich poczucie przynależności do realnego świata", napisano w komentarzu do badania. "Sama esencja bycia dzieckiem lub nastolatkiem zawsze będzie taka sama - od koleżeństwa do ciekawości i poczucia przygody - i wydaje się, że gdzieś po drodze mogło to zostać zapomniane w opowiadaniu historii", dodano.

"Los Angeles Times" zauważa jednocześnie, że w ostatnim czasie wielkim sukcesem na świecie okazywały się produkcje, w których seks odgrywał kluczową rolę w niektórych wątkach. Fakt ten może być więc dla twórców trudny do zignorowania, pomimo takich preferencji młodych, jak te wynikające z badania.

Autor:pb//mm

Źródło: Center for Scholars & Storytellers, LA Times