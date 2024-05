Miss zrzekły się tytułów. Ich matki przerywają milczenie, mówią o "koszmarze"

Barbara Srivastava, matka byłej Miss Teen USA UmySofii Srivastavy, oraz Jackeline Voigt, matka byłej Miss USA Noelii Voigt, gościły w programie "Good Morning America" w stacji ABC we wtorek. Kobiety wyjaśniły, że wypowiadają się w imieniu swoich córek, ponieważ te są związane umowami o zachowaniu poufności. Srivastava powiedziała, że rodziny miss "nie mogą kontynuować tej farsy".

Matki byłych miss chcą przeprosin

Matki stwierdziły, że ich córki jako miss były "źle traktowane, maltretowane, zastraszane i osaczane". Zażądały przeprosin od organizacji Miss Universe. Pierwsze litery 11 następujących po sobie zdań w oświadczeniu opublikowanym wcześniej przez Noelię Voigt układają się w słowa "I am silenced" ("jestem uciszona"). Matka 24-latki powiedziała, iż czuła, że jej córka została uciszona przez organizatora konkursów piękności. - I będzie (uciszana - red.) do końca życia, jeśli umowa o zachowaniu poufności nie zostanie zniesiona - dodała.

- Praca ich marzeń okazała się koszmarem - zauważyła w "Good Morning America" Barbara Srivastava. Kobieta stwierdziła, że jej córka była źle traktowana przez organizację Miss Universe oraz że jej prywatne media społecznościowe były inwigilowane. Jak przyznała, do rezygnacji jej córki z tytułu Miss Teen USA przyczyniła się decyzja Noelii Voigt o zrzeczeniu się tytułu Miss USA. Obie matki wezwały do zaprzestania udziału we wszystkich konkursach piękności, za które odpowiada organizator konkursów Miss USA i Miss Teen USA, wskazując, że nie chcą, aby inne osoby doświadczyły takiego traktowania, jakie miało stać się udziałem ich córek.