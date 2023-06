Mikroskopijna torebka sprzedana za ćwierć miliona złotych. Żart z damskiej mody

Mikroskopijnych rozmiarów torebka "mniejsza niż ziarnko soli" została sprzedana na nowojorskiej aukcji za równowartość ćwierć miliona złotych. Torebka, będąca projektem kolektywu artystycznego MSCHF, jest tak mała, że jej nabywca otrzymał w zestawie mikroskop, by móc oglądać swój zakup.

Mikroskopijnych rozmiarów torebka to projekt nowojorskiego kolektywu artystycznego MSCHF. Wykonana z żywicy fotopolimerowej przy wykorzystaniu technologii druku 3D torebka ma zaledwie 700 mikrometrów szerokości, 657 wysokości i 222 głębokości. Wyglądem przypomina ona jeden ze słynnych modeli torebek luksusowej marki Louis Vuitton. Na zakończonej we wtorek aukcji, zorganizowanej przez dom aukcyjny Pharrella Williamsa Joopiter, torebka ta została sprzedana za zawrotną cenę 63 750 dolarów, czyli równowartość ok. 261 tysięcy złotych.

Mikroskopijna torebka

Jeszcze przed sprzedażą torebki, w dniach 20-24 czerwca, chętni mogli obejrzeć ją w paryskiej galerii Galerie Perrotin. Została tam wystawiona w zapieczętowanej żelowej obudowie, umieszczonej pod mikroskopem. "Mniejsza od ziarnka soli morskiej i wystarczająco wąska, by przełożyć ją przez środek ucha igielnego - oto torebka tak mała, że potrzeba mikroskopu, by ją zobaczyć" - opisują swój projekt członkowie MSCHF w mediach społecznościowych.

Z uwagi na niezwykle małe wymiary torebki, podczas jej projektowania kilka wysłanych do przeglądu próbek zostało zgubionych - podaje BBC. By zmniejszyć ryzyko zgubienia torebki przez nowego nabywcę oraz umożliwić mu jej podziwianie, w komplecie do swojego nabytku otrzymał on także mikroskop.

Przedstawiciele MSCHF uzasadniali mikroskopijne wymiary torebki chęcią zwrócenia uwagi na utrzymujący się od kilku sezonów trend miniaturyzacji damskich torebek, w wyniku którego stają się one coraz mniej praktyczne. "W miarę jak niegdyś funkcjonalny przedmiot, taki jak torebka, staje się coraz mniejszy, staje się on też coraz bardziej abstrakcyjny, aż w końcu zostaje wyłącznie wyznacznikiem marki" - piszą w mediach społecznościowych.

Torebka "mniejsza niż ziarnko soli"

MSCHF, kolektyw założony w 2019 roku przez Kevina Wiesnera, Gabriela Whaley'a, Daniela Greenberga, Stephena Tetreaulta oraz Lukasa Bentela, znany jest ze swoich kontrowersyjnych projektów, niejednokrotnie zwracających uwagę na absurdy branży modowej. W 2022 roku stworzył on torebkę opatrzoną metką "Made in Italy" (wyprodukowano we Włoszech - red.), której produkcja nie odbywała się w leżącym nad Morzem Śródziemnym państwie, ale w mieście Italy w Teksasie. Zabieg ten miał na celu zwrócenie uwagi na wykorzystywanie przez producentów akcesoriów podobnych metek do tworzenia ich domniemanego, luksusowego wizerunku.

W przeszłości MSCHF wyprodukowało również m.in. sneakersy (typ buta - red.) zawierające w podeszwach wodę święconą z rzeki Jordan, wodę kolońską o zapachu WD-40 (popularnego środka o właściwościach smarujących - red.), czy sportowe buty z kroplą krwi.

