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Kultura i styl

Macklemore wykluczony z trasy Eda Sheerana. Za taką wypowiedź?

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Ed Sheeran Macklemore
Ed Sheeran
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Justin Ng/Avalon/PAP, CYRIL ZINGARO/EPA/PAP
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Macklemore został wykluczony z trasy koncertowej Eda Sheerana w USA. Powodem, jak opisał, jest jego otwarte wsparcie Palestyny na jednym z koncertów. Zarządcy stadionów, na których zaplanowano występy, mieli postawić warunek. "Nie pozwolą na organizację koncertu, w którego line-upie jest Macklemore", potwierdził organizator trasy. Raper opisał swoją zeszłotygodniową rozmowę z Sheeranem i wydał oświadczenie.

Raper Macklemore poinformował w poniedziałek, że został wykluczony z trasy koncertowej Eda Sheerana w Stanach Zjednoczonych. Piosenkarz miał pojawić się łącznie na dziesięciu koncertach trasy "Loop Tour", dotąd zagrał na dwóch. W oświadczeniu na Instagramie napisał, że powodem wykluczenia go miało być jego stanowisko wobec Palestyny.

Macklemore o wykluczeniu z trasy

Macklemore opisał swoją zeszłotygodniową rozmowę z Sheeranem. "Ed powiedział mi, że zadzwonił do niego Robert Kraft. Mieliśmy wtedy w planie koncert na Gillette Stadium, który należy do Kraft Group. Ed powiedział mi, że Kraft powiedział, że nie będę mógł wystąpić na jego stadionie. Powiedział mi też, że Kraft zgromadził wokół siebie innych właścicieli stadionów i wspólnie dali mu ultimatum: jeśli Macklemore zostanie na trasie, ty nie będziesz mógł grać na naszych obiektach" - napisał raper.

Według cytowanej przez niego wypowiedzi Sheerana przyczyną takiej decyzji właścicieli stadionów było to, że 4 września podczas koncertu na MetLife Stadium w New Jersey Macklemore krzyczał "Wolna Palestyna" oraz pokazywał palestyńską flagę. BBC przypomina, że raper stwierdził wtedy przed publicznością: - Jednym z głównych powodów, dla których w ogóle chciałem wystąpić na tej trasie, było to, by móc stanąć na takich stadionach jak ten i wypowiedzieć dwa słowa, które są mi bardzo, bardzo bliskie: wolna Palestyna.

Następnie zagrał wydany w 2024 roku utwór pt. "Hind’s Hall", będący wyrazem wsparcia dla demonstrantów popierających Palestyńczyków i upamiętniający pięcioletnią Palestynkę Hind Rajab, która zginęła z rąk izraelskich żołnierzy w Strefie Gazy. Na ekranie pokazano w tym momencie skalę zniszczeń w regionie. Kolejnego wieczoru na tej samej scenie zwrócił się do swoich "żydowskich braci i sióstr". - Krytyka Izraela, krytyka apartheidu, sprzeciw wobec ludobójstwa to w żadnym wypadku nie jest krytyka was - powiedział.

Macklemore
Macklemore
Źródło zdjęcia: Britta Pedersen/dpa/PAP

Raper zauważył w oświadczeniu, że jego stanowisko wobec Palestyny nie jest niczym nowym i od prawie trzech lat powtarza to samo na scenach na całym świecie. "Dlaczego teraz stało się to problemem? Bo dzielę scenę z jednym z największych artystów na świecie, na największych stadionach w Ameryce (...) Może dlatego stało się tak ważne, by mnie uciszyć" - napisał.

"Ed jest moim przyjacielem, znam go od 13 lat" - podkreślił. "Znalazł się w beznadziejnej sytuacji, wiedział o tym. Jego zazwyczaj apolityczne podejście zostało wystawione na próbę jak nigdy dotąd" - dodał. Przyznał także, że ma nadzieję, "że nie jest to koniec mojej przyjaźni z Edem". "Mam nadzieję, że będziemy nadal słuchać i uczyć się o tym, co dzieje się w Palestynie i spierać się o to, co oznacza neutralność w momencie takim, jak ten" - napisał.

Stadiony "nie pozwolą na organizację kocertu"

Messina Touring Group zajmująca się organizacją i promocją trasy Sheerana w USA przekazała w oświadczeniu dla "Rolling Stone", że przedstawiciele obiektów, w których koncerty piosenkarza są zaplanowane, powiadomili ich, że "nie pozwolą na organizację koncertu, w którym, w line-upie jest Macklemore". Podkreślono, że taki scenariusz "skutkowałby odwołaniem trasy i wpłynął na setki tysięcy fanów" Sheerana. "W wyniku rozmów z zainteresowanymi stronami Macklemore nie wystąpi podczas pozostałych koncertów w ramach trasy" - przekazano.

Kolejny koncert Sheerana odbędzie się 19 września w Filadelfii. "Rolling Stone" podaje, że obiekty, które miały sprzeciwić się występowi rapera, to według doniesień Lincoln Financial Field w Filadelfii, Gillette Stadium w Foxborough, Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, Lucas Oil Stadium w Indianapolis, Bank of America Stadium w Charlotte, AT&T Stadium w Arlington i Raymond James Stadium w Tampie.

Ed Sheeran wydał oświadczenie w tej sprawie we wtorek.

CZYTAJ: Artyści rezygnują z koncertowania z Edem Sheeranem. Muzyk wydał oświadczenie

Macklemore o światowych kryzysach

Macklemore wielokrotnie krytykował działania Izraela w Strefie Gazy i alarmował o kryzysie humanitarnym w tym miejscu. "Tylko w Gazie zginęło ponad 20 tys. dzieci. Ludzie są zabijani dzisiaj i będą zabijani jutro" - napisał w swoim instagramowym oświadczeniu.

Także w 2024 roku odwołał swój koncert w Dubaju, podając jako przyczynę wsparcie Zjednoczonych Emiratów Arabskich dla bojówek walczących w sudańskiej wojnie domowej. "Kryzys w Sudanie jest katastrofalny. Ponad dziesięć milionów ludzi zostało przesiedlonych, miliony mierzą się z nieuchronnym głodem, szeroko rozpowszechniona jest przemoc seksualna, a co najmniej 150 tys. ludzi straciło życie, w tym tysiące dzieci" - pisał wtedy na Instagramie.

Źródło: Reuters, "Rolling Stone", BBC, tvn24.pl
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Tagi:
MuzykaWielka Brytania
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