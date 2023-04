Lukas Gage i Chris Appleton wzięli ślub. Ceremonię poprowadziła Kim Kardashian 

Na jednej z fotografii, udostępnionych przez nowożeńców, widać Kardashian odczytującą treść ich przysięgi. Jak wyjaśnili, to właśnie celebrytka udzieliła im ślubu. Ceremonia odbyła się w kaplicy Little White Chapel. Wcześniej w tym samym miejscu powiedzieli "tak" m.in. Frank Sinatra, Judy Garland, Michael Jordan, Britney Spears i Bruce Willis. Po zakończeniu oficjalnej części, zaproszona na uroczystość Twain zagrała dla świeżo upieczonych małżonków "You're Still the One" - jeden z jej bardziej popularnych utworów miłosnych.