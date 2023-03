Lady Gaga pozwana w związku z kradzieżą jej psów

Jennifer McBride w grudniu 2022 roku została skazana na dwa lata więzienia w zawieszeniu za swój udział w sprawie kradzieży buldogów francuskich Lady Gagi. Kradzieży tej w lutym 2021 roku dokonało trzech mężczyzn, którzy zaatakowali opiekuna psów Lady Gagi, Ryana Fischera, i postrzelili go. McBride nie brała udziału w tym napadzie, jednak znała "co najmniej dwóch napastników i miała przyjąć od nich zwierzęta, by zwrócić je na komisariat. Zwierzęta oddała po tym, jak artystka zaoferowała za ich zwrot 500 tys. dolarów "bez zadawania pytań".