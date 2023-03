"Kontrowersyjna" piosenka Miley Cyrus i Dolly Parton zakazana w szkole. Rodzice złożyli skargę

"Rainbowland", piosenka Miley Cyrus i Dolly Parton, została usunięta z harmonogramu występów w szkole podstawowej w Wisconsin. Władze placówki uznały utwór za "kontrowersyjny" - informuje "Los Angeles Times". Do sprawy odniosła się nauczycielka, pisząc w mediach społecznościowych, że jej uczniowie byli "bardzo podekscytowani" perspektywą zaśpiewania przeboju.

Sarah Schindler, uczennica pierwszej klasy Heyer Elementary School w Waukesha w stanie Wisconsin, w połowie marca, po powrocie ze szkoły, pokazała swojej mamie listę utworów, które zaśpiewa razem z klasą podczas wiosennego występu. Znalazły się na niej "What a Wonderful World" Louisa Armstronga, "Rainbow Connection" Kermita z "Muppetów" oraz "Rainbowland" Dolly Parton i Miley Cyrus. Matka dziewczynki w rozmowie z "Los Angeles Times", opublikowanej 24 marca, stwierdziła, że były podekscytowane zwłaszcza wyborem ostatniej piosenki. - Kochamy Dolly Parton - przyznała.

Kilka dni później córka po powrocie ze szkoły oznajmiła, że jednak nie zaśpiewa "Rainbowland" ani "Rainbow Connection" - piosenek, których tytuły oznaczają kolejno "Tęczową Krainę" oraz "Tęczową Więź". - Nie możemy ich już śpiewać - przekazała. Matka uczennicy zadzwoniła do jej nauczycielki, Melissy Tempel, do dyrektora szkoły i do miejscowego kuratora. Usłyszała, że władze szkoły usunęły piosenki z harmonogramu, "uznając je za kontrowersyjne".