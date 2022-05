Kupowali dzieła sztuki przez pół wieku. Po rozwodzie kolekcję sprzedano za ponad 920 milionów dolarów

czytaj dalej

Mieszkańcy samozwańczych republik ługańskiej i donieckiej ukrywają się w domach, by nie zostać siłą wcielonym do wojska. Nawet epilepsja czy wady serca nie stanowią przeszkody, by stać się żołnierzem walczącym w Ukrainie po stronie Rosji. BBC News dotarło do osób, które zostały zmobilizowane i po trzech dniach szkolenia były już na pierwszej linii frontu.