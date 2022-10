Spacey złożył zeznania. Zaprzecza, że napadł, i żałuje, że przeprosił

czytaj dalej

"Moskwa chciała słyszeć to, co miała nadzieję, że jest prawdą - nie to, do czego naprawdę dochodziło. Rosyjscy ambasadorowie na całym świecie rozumieli to, prześcigając się w wysyłaniu Kremlowi najbardziej wymyślnych depesz" - pisze na łamach magazynu "Foreign Affairs" Borys Bondarew, były rosyjski dyplomata, który w maju zrezygnował ze swojej funkcji w proteście przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę.