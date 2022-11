Ogłoszono nowego prowadzącego gali rozdania Oscarów. Zmiana rok po incydencie z Willem Smithem

Jimmy Kimmel poprowadzi 95. ceremonię rozdania Oscarów - w poniedziałek ogłosiła Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jak przypomina agencja Reutera Kimmel zastąpi w tej roli Chrisa Rocka, który podczas ubiegłorocznej gali został spoliczkowany na scenie przez aktora Willa Smitha.

"Jimmy jest doskonałym prowadzącym by pomóc nam ogłosić niezwykłych artystów i filmy na naszych 95. Oscarach" - poinformowali we wspólnym, wydanym 7 listopada oświadczeniu dyrektor Akademii Bill Kramer i jej prezydent Janet Yang. "Jego zamiłowanie do filmów, doświadczenie w telewizji na żywo oraz umiejętność nawiązywania kontaktu z naszą globalną widownią stworzą niezapomniane widowisko dla milionów naszych widzów na całym świecie" - dodali.

"Bycie zaproszonym do prowadzenia Oscarów po raz trzeci to albo wielki zaszczyt, albo pułapka" - skomentował to sam Jimmy Kimmel w oświadczeniu. "Tak czy inaczej, jestem wdzięczny Akademii za tak szybkie zwrócenie się do mnie, gdy tylko wszyscy dobrzy odmówili" - dodał żartobliwie.

ZOBACZ TEŻ: Chris Rock po raz pierwszy wspomniał publicznie o incydencie z Willem Smithem

95. gala Oscarów

Jak zauważa Reuters Akademia ma nadzieję, że Jimmy Kimmel pomoże powstrzymać spadającą oglądalność corocznych gal rozdania Oscarów i przywróci im świetność po incydencie, do którego doszło w 2021 roku.

Podczas ostatniej ceremonii rozdania Oscarów Will Smith wszedł na scenę i uderzył w twarz Chrisa Rocka, który prezentował nominowanych do nagrody. Później w wulgarnych słowach krzyczał do niego - była to reakcja na żart z wyglądu Jady Pinkett Smith, żony Willa Smitha, która od lat choruje na łysienie plackowate. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem i obiegło czołówki mediów, ale mimo tego ubiegłoroczna uroczystość rozdania Oscarów osiągnęła drugi najgorszy wynik oglądalności w historii.

Jimmy Kimmel jest popularnym amerykańskim komikiem i prezenterem telewizyjnym, najbardziej rozpoznawanym jako gospodarz programu Jimmy Kimmel Live. W przeszłości już dwukrotnie poprowadził oscarową galę - w 2017, kiedy omyłkowo statuetkę za najlepszy film wręczono "La La Land" zamiast "Moonlight", oraz w 2018 roku.

95. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się 12 marca 2023 roku w Los Angeles. Aktor Will Smith został ukarany 10-letnim zakazem wstępu na gale rozdania Oscarów, wciąż może być jednak nominowany do otrzymania statuetki.

Autor:jdw//mm

Źródło: Reuters, tvn24.pl