Gwiazda "Dirty Dancing": operacja plastyczna pozbawiła mnie kariery i tożsamości

Tytuł książki "Out of the Corner" nawiązuje do tekstu wypowiedzianego w filmie przez Patricka Sawyze: "Nobody puts Baby in the corner" (ang. "Nikt nie będzie rozstawiał Baby po kątach"). Baby to ksywka bohaterki, w którą wcieliła się Jennifer Grey. Po sukcesie "Dirty Dancing" dziewczyna stała się ulubienicą Ameryki. Jednak kolejne propozycje angażu wcale licznie się nie posypały.