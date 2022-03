Jada Pinkett Smith przerwała milczenie. Pierwszy wpis od incydentu na Oscarach

Jada Pinkett Smith we wtorek wieczorem opublikowała pierwszy post na Instagramie od skandalu podczas gali wręczenia Oscarów, kiedy jej mąż Will Smith spoliczkował komika Chrisa Rocka. Jej krótki wpis pozostawia jednak wiele wątpliwości – nie wiadomo, czy odnosił się do jej choroby, związku małżeńskiego, czy jeszcze czegoś innego.

Amerykańska aktorka Jada Pinkett Smith we wtorek na Instagramie napisała "To jest pora na uzdrowienie i po to tu jestem". Jest to jej pierwszy publiczny komentarz od czasu, gdy jej mąż Will Smith spoliczkował komika Chrisa Rocka podczas tegorocznej ceremonii wręczenia Oscarów.

Instagram

Aktorka nie odniosła się wprost do dowcipu Rocka, ani incydentu z udziałem jej męża – zwraca uwagę Reuters.

Will Smith uderzył Chrisa Rocka podczas gali Oscarów

Podczas ceremonii rozdania Oscarów Will Smith wszedł na scenę i uderzył w twarz Chrisa Rocka, który prezentował nominowanych do nagrody. Później w wulgarnych słowach krzyczał do niego - była to reakcja na żart z wyglądu Jady Pinkett Smith, żony Willa Smitha, która od lat choruje na łysienie plackowate.

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej oficjalnie potępiła zachowanie Smitha. Zapowiedziała też formalne wyjaśnienie sprawy i wyciągnięcie konsekwencji wobec aktora. Departament Policji w Los Angeles przekazał, że Chris Rock odmówił zgłoszenia sprawy na policję.

Jada Pinkett Smith CAROLINE BREHMAN/EPA/PAP

Następnego dnia Will Smith przeprosił komika. Przyznał, że jego zachowanie było "niedopuszczalne" i "niewybaczalne". "Chciałbym cię publicznie przeprosić, Chris. Przesadziłem i popełniłem błąd" - napisał Smith.

Autor:asty/kg

Źródło: Reuters