Hilary Swank ogłosiła, że jest w ciąży. 48-letnia aktorka spodziewa się bliźniat

48-letnia Hilary Swank wraz z mężem Philipem Schneiderem spodziewają się swoich pierwszych dzieci. - To coś, o czym chciałam powiedzieć od dłuższego czasu. Będę matką, i nie tylko jednego dziecka, ale dwójki dzieci - powiedziała Swank w programie "Good Morning America". - To wspaniałe uczucie, móc o tym mówić i dzielić się tym - dodała.

Hilary Swank jest laureatką dwóch Oscarów

Swank to zdobywczyni Oscara dla najlepszej aktorki z 1999 roku za rolę w filmie "Nie czas na łzy" w reżyserii Kimberly Peirce oraz z 2005 roku za rolę w filmie "Za wszelką cenę" Clinta Eastwooda. W pierwszym zagrała dwudziestoletniego Brandona, osobę transpłciową, w drugim trzydziestokilkuletnią Maggie Fitzgerald próbującą osiągnąć sukces w kobiecym boksie zawodowym. Na 6 października przewidziano premierę nowego serialu z udziałem Swank, pt. "Alaska Daily", w którym aktorka wcieli się w rolę dziennikarki śledczej, badającej sprawy przestępstw dokonywanych na rdzennych mieszkankach Alaski. Jak wskazała w "GMA", odgrywana przez nią bohaterka dąży do prawdy, co sprawia, że się z nią utożsamia, bo "jako aktorka poszukuje prawdy w odgrywanych przez siebie postaciach".