Kultura i styl

Grał Supermana, będzie deportował ludzi z USA. "Wierzę, że podjąłem słuszną decyzję"

Funkcjonariusze amerykańskiej straży granicznej United States Border Patrol
Administracja Donalda Trumpa chwali się deportacjami (materiał "Faktów" TVN ze stycznia 2025 roku)
Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN
Aktor Dean Cain wstąpi w szeregi ICE, amerykańskiej agencji zajmującej się deportacjami - wyjawił w środę w telewizji Fox News. "Tak szybko, jak to możliwe" - oświadczył, tłumacząc przy okazji swoją decyzję.
Kluczowe fakty:
  • Dean Cain zasłynął rolą Supermana w serialu "Nowe przygody Supermana".
  • Aktor znany jest w Hollywood z konserwatywnych poglądów.
  • Naprawdę wierzę, że podjąłem słuszną decyzję - oświadczył.

Dean Cain wyjawił, że wstąpi w szeregi Urzędu ds. Imigrantów i Egzekwowania Ceł w środowym wydaniu programu Jesse Wattersa w Fox News. Aktor wskazał, że zdecydował się na ten krok po tym, jak udostępnił w mediach społecznościowych film zachęcający do rekrutacji do ICE.

Deportacje i hit sieci. Biały Dom: nic tego nie przebije
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Deportacje i hit sieci. Biały Dom: nic tego nie przebije

Świat

Aktor wstępuje w szeregi ICE

- Jestem zastępcą szeryfa i rezerwowym policjantem. Nie byłem w ICE, ale kiedy opublikowałem ten film, a ty wspomniałeś o tym w swoim programie, zapanowało szaleństwo - powiedział aktor w wywiadzie udzielonym Wattersowi. - Porozmawiałem więc z kilkoma urzędnikami na ten temat i zostanę zaprzysiężony jako agent ICE tak szybko, jak to możliwe - dodał.

Zapytany o powód swojej decyzji Cain, znany w Hollywood z konserwatywnych poglądów, odparł: - Ten kraj został zbudowany przez patriotów, którzy podejmowali działania, niezależnie od tego, czy były one popularne, czy nie, i robili to, co słuszne. Naprawdę wierzę, że podjąłem słuszną decyzję.

Dean Cain w towarzystwie Melanii i Donalda Trumpów w Waszyngtonie (2017).
Dean Cain w towarzystwie Melanii i Donalda Trumpów w Waszyngtonie (2017).
Źródło: Reuters

Imigracja w USA

Cain opisał system imigracyjny USA jako "zepsuty". - Kongres musi go naprawić, ale w międzyczasie prezydent Trump podjął się tego zadania. Realizuje swoje obietnice. To właśnie za tym opowiedzieli się wyborcy. Ja też za tym głosowałem. On doprowadzi to do końca, a ja dołożę wszelkich starań i pomogę, aby tak się stało - stwierdził aktor.

Urząd ds. Imigrantów i Egzekwowania Ceł to amerykańska agencja rządowa zatrudniająca - jak wynika z jego strony internetowej - ponad 20 tys. osób. To agenci ICE przeprowadzają deportacje osób, które nielegalnie przekroczyły amerykańską granicę. Zapowiedź Caina pojawia się w chwili, gdy władze USA "znacznie przyspieszyły egzekwowanie przepisów imigracyjnych" - pisze portal CNN.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
55 procent Amerykanów uważa, że Trump posunął się za daleko

55 procent Amerykanów uważa, że Trump posunął się za daleko

Świat
Trump chce przywrócić więzienie na wyspie Alcatraz. Rozważa trzy warianty

Trump chce przywrócić więzienie na wyspie Alcatraz. Rozważa trzy warianty

Świat

Dean Cain w roli Supermana

Dean Cain wcielił się w postać Supermana w serialu "Nowe przygody Supermana" w latach 90. Aktor ma na koncie również role w takich filmach jak "Wyścig z czasem", "Bóg nie umarł", "Wyścig szczurów" i "Hit the Floor". Ostatnio trafił na pierwsze strony gazet po tym, jak w wywiadzie dla TMZ stwierdził, że nowy film "Superman" jest "woke". Wcześniej reżyser produkcji, James Gunn, określił Supermana jako imigranta.

Dean Cain jako Superman
Dean Cain jako Superman
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

- Wiemy, że Superman jest imigrantem. Jest cholernym obcym. "Amerykański styl życia" jest przyjazny dla imigrantów. Ale są zasady, nie możesz przyjść i powiedzieć: "Chcę pozbyć się wszystkich zasad w Ameryce, bo zależy mi, żeby była bardziej jak Somalia" - stwierdził Cain w wywiadzie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
39 min
Najsłynniejszy imigrancki superbohater. "Zawsze miał znaczenie polityczne"

Najsłynniejszy imigrancki superbohater. "Zawsze miał znaczenie polityczne"

Kultura polityczna
"Superpowiew świeżego powietrza". Pierwsze recenzje nowego "Supermana"

"Superpowiew świeżego powietrza". Pierwsze recenzje nowego "Supermana"

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: CNN, The Guardian, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SARAH YENESEL

