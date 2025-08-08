Grał Supermana, będzie deportował ludzi z USA. "Wierzę, że podjąłem słuszną decyzję"

Administracja Donalda Trumpa chwali się deportacjami (materiał "Faktów" TVN ze stycznia 2025 roku) Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Dean Cain zasłynął rolą Supermana w serialu "Nowe przygody Supermana".

Aktor znany jest w Hollywood z konserwatywnych poglądów.

Naprawdę wierzę, że podjąłem słuszną decyzję - oświadczył.

Dean Cain wyjawił, że wstąpi w szeregi Urzędu ds. Imigrantów i Egzekwowania Ceł w środowym wydaniu programu Jesse Wattersa w Fox News. Aktor wskazał, że zdecydował się na ten krok po tym, jak udostępnił w mediach społecznościowych film zachęcający do rekrutacji do ICE.

Aktor wstępuje w szeregi ICE

- Jestem zastępcą szeryfa i rezerwowym policjantem. Nie byłem w ICE, ale kiedy opublikowałem ten film, a ty wspomniałeś o tym w swoim programie, zapanowało szaleństwo - powiedział aktor w wywiadzie udzielonym Wattersowi. - Porozmawiałem więc z kilkoma urzędnikami na ten temat i zostanę zaprzysiężony jako agent ICE tak szybko, jak to możliwe - dodał.

Zapytany o powód swojej decyzji Cain, znany w Hollywood z konserwatywnych poglądów, odparł: - Ten kraj został zbudowany przez patriotów, którzy podejmowali działania, niezależnie od tego, czy były one popularne, czy nie, i robili to, co słuszne. Naprawdę wierzę, że podjąłem słuszną decyzję.

Dean Cain w towarzystwie Melanii i Donalda Trumpów w Waszyngtonie (2017). Źródło: Reuters

Imigracja w USA

Cain opisał system imigracyjny USA jako "zepsuty". - Kongres musi go naprawić, ale w międzyczasie prezydent Trump podjął się tego zadania. Realizuje swoje obietnice. To właśnie za tym opowiedzieli się wyborcy. Ja też za tym głosowałem. On doprowadzi to do końca, a ja dołożę wszelkich starań i pomogę, aby tak się stało - stwierdził aktor.

Urząd ds. Imigrantów i Egzekwowania Ceł to amerykańska agencja rządowa zatrudniająca - jak wynika z jego strony internetowej - ponad 20 tys. osób. To agenci ICE przeprowadzają deportacje osób, które nielegalnie przekroczyły amerykańską granicę. Zapowiedź Caina pojawia się w chwili, gdy władze USA "znacznie przyspieszyły egzekwowanie przepisów imigracyjnych" - pisze portal CNN.

Dean Cain w roli Supermana

Dean Cain wcielił się w postać Supermana w serialu "Nowe przygody Supermana" w latach 90. Aktor ma na koncie również role w takich filmach jak "Wyścig z czasem", "Bóg nie umarł", "Wyścig szczurów" i "Hit the Floor". Ostatnio trafił na pierwsze strony gazet po tym, jak w wywiadzie dla TMZ stwierdził, że nowy film "Superman" jest "woke". Wcześniej reżyser produkcji, James Gunn, określił Supermana jako imigranta.

Dean Cain jako Superman Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

- Wiemy, że Superman jest imigrantem. Jest cholernym obcym. "Amerykański styl życia" jest przyjazny dla imigrantów. Ale są zasady, nie możesz przyjść i powiedzieć: "Chcę pozbyć się wszystkich zasad w Ameryce, bo zależy mi, żeby była bardziej jak Somalia" - stwierdził Cain w wywiadzie.