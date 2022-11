Roztrzaskana gitara Kurta Cobaina sprzedana za prawie pół mln dol. W 1989 r. napisał na niej wyjątkową dedykację

Wyprodukowana ok. 1973 roku gitara elektryczna Fender Mustang została zlicytowana na trwającej od 11 do 13 listopada corocznej aukcji "Icons and Idols: Rock 'N' Roll" w Nowym Jorku. Cytowani przez Agencję Reutera przedstawiciele domu aukcyjnego Julien's Auctions wcześniej szacowali, że sklejona taśmą klejącą gitara jest warta od 200 do 400 tys. dolarów. Dla porównania wartość okularów Johna Lennona, licytowanych na tej samej aukcji, oszacowano na ponad 80 tys. dolarów.