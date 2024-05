Dom z filmu "Kevin sam w domu" wystawiony na sprzedaż

Cytowani przez Business Insider obecni właściciele domu - Trisha i Tim Johnsonowie wyjaśnili, że elementami, które pozostały w dokładnie takim stanie, jak podczas kręcenia "Kevin sam w domu" są drzwi wejściowe do budynku i jego centralne schody, po których Kevin McCallister zjeżdża na sankach w jednej ze scen. Nawiązanie do filmowego hitu znaleźć też można w znajdującej się w piwnicy sali kinowej.

Resztę domu urządzono tak, by była ona ucieleśnieniem "współczesnego luksusu" - wskazuje oferta sprzedaży. Zaznaczono tam, że w ostatnich latach budynek został odnowiony i rozubudowany. Obecnie zajmuje powierzchnię blisko 850 metrów kwadratowych. Znaleźć w nim można aż pięć sypialni. Ze zdjęć w mediach społecznościowych wynika, że środku - konkretnie w piwnicy - znajduje się także spore boisko do koszykówki, siłownia i wygodna sala kinowa.

Oczywiście czuć tu też ducha filmu znanego na całym świecie. - Czasem usłyszycie krzyk Kevina - mówi w "The Wall Street Journal" 51-letnia Trisha. Krzyczą fani filmu, którzy często wpadają tu, by zrobić zdjęcia lub odtworzyć najbardziej pamiętne sceny. Ale właścicielce nie przeszkadzają. Uważa, że wnoszą wręcz do domu radosną energię. - To świetna zabawa widzieć ludzi tak podekscytowanych faktem, że zobaczyli mój dom - dodaje.