Dolly Parton rezygnuje z tras koncertowych. "Wolę zostać z mężem, starzejemy się"

Parton nie kończy kariery

Na swoją ostatnią trasę, "Pure and Simple Tour", Parton udała się w 2016 roku. Odwiedziła wtedy ponad 60 miast w USA i Kanadzie. Była to jej największa trasa po Ameryce Północnej od ponad 25 lat. Artystka podkreśliła, że podróżowanie po świecie i promowanie swojej muzyki zajmuje bardzo dużo czasu i pochłania dużo energii. - Robiłam to całe życie - przypomniała.