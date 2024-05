Córka Eminema pojawiała się w jego tekstach

Hailie Jade studiowała psychologię, ale od pewnego czasu jest influencerką. Jej instagramowy profil, na którym prezentuje modowe stylizacje, jest obserwowany przez ponad trzy miliony internautów. Z Evanem McClintockiem, który jest biznesmenem, zaręczyła się w lutym 2023 roku. Hailie Jade była inspiracją dla kilku wczesnych piosenek jej ojca, w utworze "My Dad's Gone Crazy" podkładała głos. Piosenka zadebiutowała, gdy Jade miała 6 lat, a później została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa w kategorii Najmłodsza uczestniczka listy R&B. Eminem rapował o niej także w piosence "Hailie's Song" z 2002 roku: "Moja córeczka ciągle jest starsza (...) Patrzę, jak dorasta z dumą. (...) Moja niepewność mogłaby mnie zjeść żywcem, ale wtedy widzę moje dziecko (...) Nagle nie jestem szalony (...) Wszystko nabiera sensu, kiedy patrzę w jej oczy" - rapował. Eminem jest ojcem trzech dorosłych córek. Alaina i Stevie Laine są adoptowane, a Hailie Jade jest jedynym biologicznym dzieckiem rapera.