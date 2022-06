Córka Aleca Baldwina o dwóch aborcjach i gwałcie. "Wybrałam siebie i wybrałabym siebie ponownie"

Ireland Baldwin o gwałcie i aborcji

26-letnia kobieta przyznała, że w przeszłości dwukrotnie dokonała aborcji. Po raz pierwszy zdecydowała się na to, gdy jako nastolatka została zgwałcona. "Byłam nieprzytomna, kiedy to się stało. Przez wiele lat nie mówiłam o tym nikomu. Jedną osobą, która wiedziała, była pielęgniarka, która zajęła się mną po gwałcie. Nie powiedziałam ówczesnemu chłopakowi, rodzicom, nikomu".

Córka Baldwina o drugiej aborcji

"Wybrałam aborcję, bo dobrze wiem, jak to jest urodzić się między ludźmi, którzy się nienawidzą. Czy mogłabym urodzić to dziecko i oddać je do adopcji? Może tak, a może nie. Na pewno wychowywanie dziecka bez finansowej stabilizacji, bez kochającego i wspierającego partnera, nie było dla mnie dobry rozwiązaniem. Wybrałam siebie i wybrałabym siebie ponownie" - stwierdziła. "To twoje życie i twój wybór" - podsumowała.