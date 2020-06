Ceremonia rozdania Oscarów przełożona z powodu pandemii

93. gala Oscarów odbędzie się o osiem tygodniu później niż zakładano również ze względu na wpływ pandemii na przemysł filmowy, a filmy będą mogły się zakwalifikować do konkursu do 28 lutego 2021 roku.

Odłożone zostaje również - do 30 kwietnia 2021 roku - otwarcie Muzeum Akademii Filmowej.

"Dajemy filmowcom szansę na dokończenie filmów"

Jak komentuje AP, pandemia zmusiła Akademię także do zmiany regulaminu, zgodnie z którym konkursem objęte są wyłącznie filmy, które miały kinową dystrybucję. Tylko w tym roku, ze względu na kwarantannę, w ramach której zamknięto kina, w wyścigu do Oscarów wystartują też produkcje, które do kin nie trafiły.