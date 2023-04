Gwiazda "Chirurgów" wyprowadziła dzieci z płonącego domu. W pożarze zginęły jej zwierzaki

O pożarze swojego domu w Pasadenie Caterina Scorsone poinformowała w poście, który opublikowała na Instagramie 3 kwietnia. Aktorka dołączyła do niego zdjęcie pokazujące skalę zniszczeń wywołanych przez żywioł. Jak widać, ogień objął swoim zasięgiem całe uchwycone na fotografii pomieszczenie, które po jego ugaszeniu wyglądało jak pobojowisko. Scorsone nie uściśliła, kiedy dokładnie doszło do pożaru. Jak napisała było to "kilka miesięcy temu".

"Byłam w łazience i kończyłam szykować moje dzieci do spania, gdy dym zaczął przedostawać się do środka (...). Wyszłam na korytarz i zauważyłam rzekę czarnych smug, które wypełniały już dom" - wyjaśniła Scorsone we wpisie zamieszczonym na obserwowanym przez prawie 4 miliony użytkowników koncie. "Miałam ok. dwóch minut na wydostanie moich dzieci z budynku. Uciekliśmy, mając na sobie tylko buty. Ale udało nam się wydostać, za co jesteśmy wdzięczni" - dodała aktorka. Jak podaje CNN, troje dzieci Scorsone to: 3-letnia Lucky, 6-letnia Paloma i 10-letnia Eliza. Ojcem wszystkich dziewczynek jest jej były mąż, aktor Rob Giles.