Groźby, złe warunki pracy, wychwalanie Hitlera. Były pracownik pozywa Kanye Westa

W mieszkaniu na parterze bloku w Tychach, gdzie w poniedziałek doszło do wybuchu gazu, przebywał 27-letni mężczyzna. Wypadł na zewnątrz wraz ze ścianą frontową, jest w ciężkim stanie, z tego powodu prokurator nie mógł go przesłuchać. Kamery monitoringu wyłączyły się w momencie eksplozji. Mieszkańcy mogli wrócić do siebie tylko na chwilę, by zabrać jedzenie, które kupili na święta. Prokuratura Rejonowa w Tychach wszczęła śledztwo.