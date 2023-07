Britney Spears twierdzi, że została uderzona w twarz przez ochroniarza gwiazdy NBA

Britney Spears twierdzi, że została "uderzona" przez ochroniarza klubu koszykarskiego San Antonio Spurs po tym, jak "poklepała po ramieniu" nowego zawodnika klubu, Victora Wembanyamę. Piosenkarka opublikowała oświadczenie, w którym przedstawiła swoją wersję wydarzeń. "Na tym świecie zbyt często dochodzi do przemocy fizycznej" - zaznaczyła.

Policja interweniowała w sprawie "sprzeczki" pomiędzy Britney Spears i pracownikiem ochrony klubu koszykarskiego San Antonio Spurs w hotelu Aria w Las Vegas w środę wieczorem - twierdzi "Las Vegas Review Journal". Powołując się na policję gazeta podała w czwartek, że funkcjonariusze nie dokonali żadnych aresztowań i nie traktują incydentu jako sprawy karnej. Wcześniej portal TMZ przekazał, że 41-letnia Spears miała rozpoznać 19-letniego zawodnika NBA Victora Wembanyamę w tłumie, podeszła do niego i poklepała po ramieniu, "najwyraźniej mając nadzieję na wspólne zdjęcie". Wtedy ochroniarz zespołu, w którym gra koszykarz miał uderzyć piosenkarkę, co sama opisała w mediach społecznościowych.

Britney Spears: Ochrona uderzyła mnie w twarz

Spears odniosła się do sprawy w oświadczeniu, opublikowanym na swoim koncie na Instagramie w nocy z czwartku na piątek, zaczynając od stwierdzenia, że "traumatyczne doświadczenia nie są dla niej nowością". Jak przekazała we wpisie, rozpoznała sportowca, kiedy szła na kolację.

Britney Spears Shutterstock

"Później poszłam do restauracji w innym hotelu i znowu go zauważyłam" - relacjonowała w dalszej części wpisu - "Postanowiłam podejść i pogratulować sukcesu" - Wembanyama, nazywany przez media "olbrzymem z Francji" pod koniec czerwca trafił do NBA, a specjaliści uważają, że ma szansę stać się wielka gwiazdą, a nawet zdominować najlepszą koszykarską ligę świata. Następnie piosenkarka przyznała, że "klepnęła" zawodnika w ramię "żeby zwrócić na siebie jego uwagę". "Jego ochrona uderzyła mnie w twarz przed tłumem prawie mnie przewracając i zrzucając okulary z twarzy" - dodała. "Na tym świecie zbyt często dochodzi do przemocy fizycznej. Często za zamkniętymi drzwiami. Wspieram wszystkie ofiary, a moje serce jest z wami wszystkimi!" - zapewniła, podkreślając, że nie otrzymała publicznych przeprosin od koszykarza, pracowników ochrony, ani zatrudniającej ich firmy.

Sam Wembanyama w czwartek powiedział dziennikarzom, że nie wie, co dokładnie wydarzyło się w hotelowym holu, ponieważ "szedł przed siebie nie zatrzymując się". - Ta osoba złapała mnie od tyłu; nie za ramię, złapała mnie od tyłu - stwierdził. Jak zaznaczył, nie zdawał sobie sprawy, że podeszła do niego Britney Spears. Ochrona poinformowała go o tym dopiero kilka godzin później. - Na początku pomyślałem: żartujecie sobie. Ale tak, okazuje się, że to była Britney Spears. Nigdy nie widziałem jej twarzy - dodał.

Victor Wembanyama debiutuje w NBA

Britney Spears i Victor Wembanyama są w Las Vegas z okazji Ligi Letniej NBA - podała w piątek agencja Reutera. Wembanyama dziś wieczorem zadebiutuje w NBA w meczu San Antonio Spurs - Charlotte Hornets. - Spełniło się to, o czym marzyłem przez całe życie - mówił w czerwcu, po tym, jak dołączył do San Antonio Spurs. W ostatnim sezonie w barwach Boulogne-Levallois Metropolitans 92 został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem sezonu ligi francuskiej. Łącznie we wszystkich rozgrywkach klubowych 19-letni zawodnik zaprezentował się 44-krotnie. Zdobywał średnio 20,6 punktu, miał 10,1 zbiórek, trzy bloki i 2.5 asysty w meczu.

Victor Wembanyama Getty Images

Autor:wac//am

Źródło: Reuters, britneyspears/IG, tvn24.pl