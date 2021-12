Britney Spears pracuje nad nową piosenką

"Właśnie przeczytałam, co o mnie piszą, i znalazłam to: 'Britney Spears, wielokrotna zdobywczyni platynowych płyt, zwyciężczyni nagrody Grammy i ikona muzyki pop jest jedną z najbardziej utytułowanych i cenionych artystek w historii muzyki pop, z prawie 100 milionami sprzedanych płyt na całym świecie. Tylko w USA sprzedała ponad 70 milionów albumów, singli i piosenek'. Pracuję nad nową piosenką, dam wam wkrótce znać, co mam na myśli" – dodała.