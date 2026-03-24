Bill Cosby ma zapłacić gigantyczne odszkodowanie za napaść seksualną sprzed pół wieku

Bill Cosby musi zapłacić odszkodowanie za napaść seksualną z 1972 roku Źródło: TVN24

84-letnia dziś Donna Motsinger złożyła pozew w 2023 roku w Sądzie Najwyższym Hrabstwa Los Angeles. Jak twierdziła, do napaści doszło, gdy Cosby zaprosił ją na jeden ze swoich występów. Motsinger pracowała wówczas jako kelnerka w restauracji Trident w Sausalito nieopodal San Francisco. Przychodziło tam wielu celebrytów.

W pozwie cytowanym przez "Los Angeles Times" kobieta twierdziła, że przyjęła jego zaproszenie, a komik przyjechał po nią limuzyną. Następnie miał podać jej wino oraz pigułkę, po której straciła przytomność. Miała być przekonana, że tabletka to aspiryna. Kobieta odzyskała przytomność w swoim domu, miała na sobie jedynie bieliznę. Jak stwierdzono w pozwie, "wiedziała, że została odurzona i zgwałcona przez Billa Cosby'ego".

Bill Cosby ma zapłacić odszkodowanie po 54 latach

88-letni Cosby zaprzeczał zarzutom, podobnie jak w przypadku innych spraw, w których był oskarżony o napaści seksualne. Prawniczka Jennifer Bonjean przekazała, że komik odwoła się od poniedziałkowego wyroku. CNN cytuje dokumenty sądowe, z których wynika, że według jego zespołu prawnego zeznania Motsinger opierają się niemal wyłącznie na przypuszczeniach. Twierdzą, że kobieta sama przyznała, iż "nie ma pojęcia, co się wydarzyło"

Zarzuty przeciwko Cosby'emu zaczęły się pojawiać dekadę temu, na fali ruchu #MeToo. Dziesiątki kobiet oskarżały go o to, że je odurzył i zgwałcił, czemu ten zaprzeczał - podaje "Los Angeles Times". W 2018 roku Cosby został skazany na karę pozbawienia wolności w związku z zarzutami odurzenia i napaści na Andreę Constand w 2004 roku. Z więzienia wyszedł w 2021 roku, kiedy Sąd Najwyższy Pensylwanii uchylił wyrok skazujący, twierdząc, że naruszono jego prawo do rzetelnego procesu sądowego. Od tego czasu Cosby rzadko pojawiał się publicznie.

Bill Cosby w 1965 roku, u progu kariery Źródło: NBC | wiki (public domain)

Bill Cosby to komik i aktor, gwiazda amerykańskiej kultury masowej. Znany jest głównie z roli doktora Cliffa Huxtable'a, w którego wcielał się w serialu "The Cosby Show" w latach 80. i 90. ubiegłego wieku.

Opracowała Paulina Borowska / am