Bill Cosby ma zapłacić gigantyczne odszkodowanie za napaść seksualną sprzed pół wieku

Bill Cosby
Bill Cosby musi zapłacić odszkodowanie za napaść seksualną z 1972 roku
Źródło: TVN24
Ława przysięgłych sądu w Santa Monica w Kalifornii uznała w poniedziałek, że Bill Cosby, za odurzenie kobiety i napaść seksualną na nią w 1972 roku, ma zapłacić 19,25 miliona dolarów odszkodowania (ok. 71 mln zł). Obrona słynnego komika zapowiedziała apelację.

84-letnia dziś Donna Motsinger złożyła pozew w 2023 roku w Sądzie Najwyższym Hrabstwa Los Angeles. Jak twierdziła, do napaści doszło, gdy Cosby zaprosił ją na jeden ze swoich występów. Motsinger pracowała wówczas jako kelnerka w restauracji Trident w Sausalito nieopodal San Francisco. Przychodziło tam wielu celebrytów.

W pozwie cytowanym przez "Los Angeles Times" kobieta twierdziła, że przyjęła jego zaproszenie, a komik przyjechał po nią limuzyną. Następnie miał podać jej wino oraz pigułkę, po której straciła przytomność. Miała być przekonana, że tabletka to aspiryna. Kobieta odzyskała przytomność w swoim domu, miała na sobie jedynie bieliznę. Jak stwierdzono w pozwie, "wiedziała, że została odurzona i zgwałcona przez Billa Cosby'ego".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Miał podać modelce narkotyk i "wymusić stosunek seksualny". Bill Cosby z nowymi zarzutami

Bill Cosby ma zapłacić odszkodowanie po 54 latach

88-letni Cosby zaprzeczał zarzutom, podobnie jak w przypadku innych spraw, w których był oskarżony o napaści seksualne. Prawniczka Jennifer Bonjean przekazała, że komik odwoła się od poniedziałkowego wyroku. CNN cytuje dokumenty sądowe, z których wynika, że według jego zespołu prawnego zeznania Motsinger opierają się niemal wyłącznie na przypuszczeniach. Twierdzą, że kobieta sama przyznała, iż "nie ma pojęcia, co się wydarzyło"

Zarzuty przeciwko Cosby'emu zaczęły się pojawiać dekadę temu, na fali ruchu #MeToo. Dziesiątki kobiet oskarżały go o to, że je odurzył i zgwałcił, czemu ten zaprzeczał - podaje "Los Angeles Times". W 2018 roku Cosby został skazany na karę pozbawienia wolności w związku z zarzutami odurzenia i napaści na Andreę Constand w 2004 roku. Z więzienia wyszedł w 2021 roku, kiedy Sąd Najwyższy Pensylwanii uchylił wyrok skazujący, twierdząc, że naruszono jego prawo do rzetelnego procesu sądowego. Od tego czasu Cosby rzadko pojawiał się publicznie.

Bill Cosby w 1965 roku, u progu kariery
Bill Cosby w 1965 roku, u progu kariery
Źródło: NBC | wiki (public domain)

Bill Cosby to komik i aktor, gwiazda amerykańskiej kultury masowej. Znany jest głównie z roli doktora Cliffa Huxtable'a, w którego wcielał się w serialu "The Cosby Show" w latach 80. i 90. ubiegłego wieku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wyrok w sprawie Billa Cosby'ego i molestowania w rezydencji Playboya

Opracowała Paulina Borowska / am

Źródło: BBC, "Los Angeles Times", CNN

Źródło zdjęcia głównego: TRACIE VAN AUKEN/PAP/EPA

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica