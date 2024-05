Anne Hathaway udzieliła niedawno wywiadu gazecie "The New York Times". W rozmowie, która ukazała się 27 kwietnia, 41-letnia aktorka opowiedziała m.in. o swoim zdrowiu i nawiązała do problemów z alkoholem. Pytana o to, jak czuje się przekroczywszy 40. rok życia, który dla wielu osób jest "kamieniem milowym", odpowiedziała, że "jest wiele innych rzeczy, które postrzegam jako kamienie milowe". - Normalnie o tym nie mówię, ale od pięciu lat jestem trzeźwa. Właśnie to jest dla mnie kamieniem milowym - wyznała. - Czterdziestka jest jak prezent. To, że niechętnie nazywam to "wiekiem średnim", po prostu dlatego, że (...) mogę jeszcze dziś zostać potrącona przez samochód i nie wiemy, czy to średni wiek. Nic nie wiemy - dodała.