Półtora roku po tragicznej śmierci operatorki Alec Baldwin wraca na plan filmu "Rust"

Teraz Fox News podaje, że aktorzy i ekipa filmowa ponownie spotkają się na planie w czwartek 20 kwietnia. Jak ogłoszono już wcześniej, zdjęcia do "Rust" będą powstawały na farmie Yellowstone Film Ranch w stanie Montana. Sky News podkreśla, że jest to miejsce idealne pod kątem kręcenia westernów. Na terenie farmy odtworzono pasujące do filmów z tego gatunku miasteczko. Znajduje się w nim 28 budynków, wśród których jest m.in. więzienie, kościół czy tradycyjny amerykański saloon. Z informacji Sky News wynika, że zdjęcia mają potrwać od 20 do 25 dni. Na planie przebywać będzie również ekipa powstającego równolegle filmu dokumentalnego o tragicznie zmarłej operatorce. "Zabronione będzie używanie prawdziwej broni i prawdziwej amunicji. Prawdziwa amunicja na planie jest, i zawsze była, zakazana" - zapewniła w oświadczeniu przekazanym mediom Melina Spadone, prawniczka Rust Movie Productions.