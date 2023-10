Aktorka Julia Ormond pozywa Harveya Weinsteina za napaść seksualną. "Chcę być częścią zmian"

W pozwie złożonym w Sądzie Najwyższym Nowego Jorku w środę, Julia Ormond zarzuca Harveyowi Weinsteinowi , że dopuścił się napaści seksualnej po kolacji służbowej w 1995 roku. Jak cytuje CNN, producent miał "rozebrać się do naga i zmusił ją do seksu oralnego". Według BBC w pozwie 58-letnia Ormond domaga się niesprecyzowanej kwoty za utracone gaże oraz cierpienia psychiczne i emocjonalne.

Julia Ormond, znana m.in. z ról w takich produkcjach jak "Wichry namiętności", "Rycerz króla Artura", "Biały labirynt", czy "Sabrina", pozywa też za zaniedbanie firmy, z którymi współpracował producent. CNN wymienia należącą niegdyś do Weinsteina firmę Miramax oraz Walt Disney Company, która kupiła Miramax w 1993 r., a także agencję talentów CAA (Creative Artists Agency). Jak pisze BBC tej ostatniej zarzuca, że nie ostrzegła jej przed Weinsteinem oraz "zasugerowała, że jeśli zgłosi Weinsteina władzom, nie uwierzą jej, a on poważnie zaszkodzi jej karierze". CNN dodaje, że "niedługo po zgłoszeniu przez nią napaści, CAA straciło zainteresowanie reprezentowaniem jej, a jej kariera dramatycznie ucierpiała".

Harvey Weinstein kategorycznie zaprzecza zarzutom Ormond i - jak to określił w oświadczeniu dla CNN jego przedstawiciel - "jest gotów zaciekle się bronić". Jego zdaniem to kolejny przykład skargi złożonej na pana Weinsteina po kilkudziesięciu latach. "On jest przekonany, że dowody nie potwierdzą twierdzeń pani Ormond". CNN i BBC informują, że poprosiły też o komentarz wymienione w pozwie firmy.