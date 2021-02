Aktorka oskarża Marilyna Mansona. "Uwodził mnie, kiedy byłam nastolatką i wykorzystywał latami"

"Mam dość życia w strachu przed zemstą, oszczerstwami i szantażem. Piszę to, żeby zdemaskować tego niebezpiecznego człowieka i wezwać do działania firmy, które od lat go wspierają, zanim zrujnuje kolejne osoby. Wspieram wszystkie osoby, które odważą się przerwać milczenie" – podkreśliła aktorka.