Nie ma nadziei dla Toma Sizemore'a. "Lekarze zalecili decyzję o zakończeniu życia"

Będziemy razem startowali do Senatu, a to jest pierwszy krok do tego, żeby razem rządzić - poinformował w TVN24 poseł Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. W "Rozmowie Piaseckiego" odpowiadał na pytania o konkretne nazwiska i ich ewentualne kandydatury. Stwierdził, że jeśli chodzi o personalia, "święta wielkanocne domkną sprawę".