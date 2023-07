Aktor Pete Davidson skazany za "lekkomyślną jazdę" samochodem

Rzecznik biura prokuratora okręgowego w Los Angeles przekazał w poniedziałek, że zapadł wyrok w sprawie Pete'a Davidsona, który prowadząc 4 marca tego roku samochód, uderzył w dom w Beverly Hills. Aktor usłyszał zarzut "lekkomyślnej jazdy". Sąd skazał go na 50 godzin prac społecznych i 12 godzin lekcji o ruchu drogowym. Były partner Kim Kardashian 4 marca tego roku miał jeździć swoim mercedesem po ulicach Beverly Hills, gdy w pewnym momencie przejechał przez krawężnik, uderzył w hydrant przeciwpożarowy, a następnie wjechał w jeden z domów. Aktorowi towarzyszyła jego dziewczyna Chase Sui Wonders, która siedziała na fotelu pasażera. W zdarzeniu nikt nie został ranny. Portal NBC News podaje, że policja nie stwierdziła w organizmie kierowcy obecności alkoholu lub narkotyków. Davidson miał spokojnie czekać na przybycie funkcjonariuszy na miejsce zdarzenia, był gotowy do współpracy i uprzejmy.

"Alarmujący trend, którego nie możemy zignorować"

W czerwcu biuro prokuratora okręgowego pisało w oświadczeniu: "Pan Davidson prowadził samochód w sposób brawurowy, co ostatecznie doprowadziło do poważnego zderzenia z domem. (…) W 2022 roku liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Los Angeles osiągnęła najwyższy poziom od 20 lat. To alarmujący trend, którego nie możemy zignorować. W rezultacie bardzo ważne jest, abyśmy poważnie potraktowali wszystkie zarzuty dotyczące lekkomyślnej jazdy i pociągnęli winnych do odpowiedzialności".