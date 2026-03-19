Pokazał w teledysku przeszukanie w swoim domu. Raper wygrywa w sądzie z policją

Raper Afroman, którego prawdziwe nazwisko to Joseph E. Foreman, wygrał przed sądem z siedmioma policjantami, którzy pozwali go za wykorzystanie w teledysku nagrania z przeszukania, które przeprowadzili w jego domu w Ohio cztery lata temu - podaje "The New York Times".
Z pozwu wynikało, że funkcjonariusze działali na podstawie nakazu, a jako powody ich działań wskazano podejrzenie o porwanie i handel narkotykami - przekazała nowojorskiemu dziennikowi prawniczka artysty Anna Castellini, w 2023 roku. Afromana podczas akcji służb nie było w domu. Znajdowała się tam jego żona, a całość działań policji - wyważenie drzwi czy przeszukanie pomieszczeń - zarejestrowały kamery. Muzyk wykorzystał potem te nagrania w swoich teledyskach i do promocji trasy koncertowej. Wizerunki funkcjonariuszy pojawiły się też na koszulkach i gadżetach sprzedawanych podczas koncertów.
Funkcjonariusze policji hrabstwa Adams zeznali, że byli publicznie nękani z powodu filmów, które zostały obejrzane ponad 3 miliony razy na YouTube i doznali "upokorzenia". W skardze stwierdzili, że wykorzystanie przez Foremana ich wizerunku w dwóch teledyskach - "Lemon Pound Cake" (Ciasto cytrynowe) i "Will You Help Me Repair My Door?" (Pomożesz naprawić mi drzwi?) ośmieszyło ich, wywołało cierpienie i naraziło na utratę reputacji - zarzutów łącznie było 13, o czym pisze NBC News.
Afroman triumfuje: zrobiliśmy to, Ameryko
Muzyk zeznał w sądzie, że mimo przeszukania, nigdy nie postawiono mu zarzutów, a policyjne czynności naraziły go na straty materialne. Stwierdził, że opublikował nagrania, by dzięki wyświetleniom "spróbować naprawić część szkód".
Jak mówił ławie przysięgłych, po tym "jak funkcjonariusze biegali po domu z bronią" czy wyważyli drzwi, ma prawo "skorzystać z wolności słowa i wyciągnąć z tego zła coś dobrego". Dodał, że on "nie chodzi do ich domów pokazując środkowy palec do kamer i nie próbuje potem zrobić z siebie ofiary" - podaje stacja NBC News.
Ława przysięgłych sądu hrabstwa Adams orzekła w środę, że muzyk nie ponosi odpowiedzialności za żadne z 13 roszczeń zawartych w pozwie - pisze NBC News. Sam Afroman opublikował tuż po zakończeniu procesu filmik, w którym nie krył zadowolenia z wyroku. "Zrobiliśmy to, Ameryko! Tak, zrobiliśmy to, wolność słowa!" - komentował z entuzjazmem.
Afromanowi popularność przyniósł utwór "Because I Got High" z 2000 roku. Był wykorzystany w kilku filmach, między innymi u Kevina Smitha w produkcji z 2001 roku "Jay i Cichy Bob kontratakują" czy "Niepokój" w reżyserii D.J. Caruso z 2007 roku. Innym jego znanym singlem był "Crazy Rap". Swoją przygodę z muzyką 52-letni obecnie artysta rozpoczął w kościele, grając na gitarze i perkusji.
Opracowała Ewa Żebrowska / AM
Źródło: The New York Times, CBS News, NBC News
