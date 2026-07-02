Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

TVN WBD Siecią Telewizyjną Roku. Nasze produkcje nagrodzone w licznych kategoriach

|
Uhonorowane produkcje TVN24 i HBO Max
Wojciechowska: skradzione gruzińskie dzieci były sprzedawane na całym świecie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Materiały promocyjne
TVN Warner Bros. Discovery Siecią Telewizyjną Roku 2026, a produkcje TVN24+ i dokument "Skradzione dzieci" Martyny Wojciechowskiej i Jowity Baranieckiej - który można zobaczyć na HBO Max - zostały nagrodzone w wielu kategoriach. W tegorocznej edycji US International Awards zdobyliśmy łącznie dziewięć nagród.

Znamy zwycięzców US International Awards 2026. W tym roku przyznano 94 nagrody w kategoriach obejmujących filmy korporacyjne, media online i społecznościowe, dokumenty oraz osiągnięcia artystyczne i rzemiosło filmowe. Wśród nagrodzonych znalazły się produkcje zrealizowane dla wielu znanych międzynarodowych marek i organizacji.

TVN WBD Siecią Telewizyjną Roku, "Skradzione dzieci" z nagrodą Grand Award

TVN Warner Bros. Discovery została uhonorowana nagrodą Sieć Telewizyjna Roku 2026.

Film dokumentalny "Skradzione dzieci" Martyny Wojciechowskiej i Jowity Baranieckiej otrzymał z kolei nagrodę Grand Award w kategorii dokumentów i reportaży. Film ten opowiada o bulwersującej sprawie zaginionych dzieci w Gruzji.

"Coraz więcej matek zaczyna otwierać trumny. I te trumny są puste"
Dowiedz się więcej:

"Coraz więcej matek zaczyna otwierać trumny. I te trumny są puste"

Świat

Oprócz tego produkcja dostała też dwie inne nagrody - Gold Award w kategorii problemy społeczne oraz nagrodę za najlepsze użycie emocji. Dokument możesz obejrzeć na platformie HBO Max.

Seria nagród dla produkcji TVN24+

Kolejną uhonorowaną produkcją jest film "Krwawe trofeum" dziennikarki "Superwizjera" Ewy Galicy. Opowiada on o pseudopolowaniach w Afryce, w które zamieszani byli między innymi Polacy. Produkcja ta otrzymała nagrodę Gold Award w kategorii reportaż śledczy i raport specjalny.

"Samotność 2.0" to film dokumentalny, w którym reporterka "Czarno na białym" Katarzyna Lazzeri bada mechanizmy powstawania intymnych relacji, które ludzie nawiązują z wytworami sztucznej inteligencji. Produkcja otrzymała nagrodę Gold Award w kategorii sprawy bieżące.

Na konkursie doceniony został też film dokumentalny "Do ostatniego oddechu" w reżyserii Ewy Ewart. Reżyserka i dokumentalistka opowiada w nim o problemie, jakim jest smog. Twórcy zwracają w nim uwagę na dane, według których aż 99 procent światowej populacji oddycha toksycznym powietrzem. Dokument został uhonorowany nagrodą Gold Award w kategorii środowisko, ekologia i zrównoważony rozwój.

"Flota cieni" to kolejny wyróżniony materiał dziennikarki "Superwizjera" Ewy Galicy. Opowiada o tytułowej flocie statków pływających pod różnymi banderami, które służą do transportu objętej sankcjami rosyjskiej ropy. Film ten otrzymał nagrodę Gold Award w kategorii sprawy polityczne i międzynarodowe.

Gold Award w kategorii bezpieczeństwo przypadło z kolei dokumentowi "Strażnicy nieba". Ta dwuczęściowa produkcja TVN24+ Originals opowiada o pracy pilotów myśliwców F-16 z pokładu samego samolotu. Dziennikarz TVN24 Artur Molęda miał bowiem okazję dołączyć do pilotów podczas misji.

Wszystkie produkcje TVN24+ są dostępne tutaj >>>

US International Awards to prestiżowy międzynarodowy konkurs wyróżniający najlepsze filmy korporacyjne, dokumentalne i branded content. Od 2021 roku organizowany jest przez Filmservice International.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
Podcast polityczny
Klaudia Zwolińska, wielka mistrzyni
Trzy medale i wycieńczenie. Do pójścia na bankiet zmusiły ją koleżanki
Rafał Kazimierczak
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Tagi:
TVNHBO MaxTVN24+
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
GettyImages-2284371352
Hiszpanie w natarciu. Doczekali się gola
RELACJA
Aleksander Kwaśniewski
Kwaśniewski o odebraniu orderu Zełenskiemu: to był gruby błąd
KROPKA NAD I
imageTitle
Przeprowadzka, obawy i hejt. Lewandowska "po dwóch latach nie będzie chciała opuszczać Chicago"
EUROSPORT
Wenezuela. 43-letni dozorca, Hernan Gil, wydobyty spod gruzów po ponad tygodniu
43-latek uratowany spod gruzów po ponad tygodniu
Świat
Silny wiatr, sztorm, wichura
Wichury w Polsce. Wydano alarmy nawet drugiego stopnia
METEO
Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski
"Węgry wróciły na jasną stronę mocy"
FAKTY PO FAKTACH
Przygotowania przed Madison Square Garden
Taylor Swift i Travis Kelce biorą ślub. Oto co wiemy o uroczystości owianej tajemnicą
Justyna Kazimierczak
imageTitle
Messi rozbawiony do łez. Nie mógł liczyć na taryfę ulgową
EUROSPORT
Blok przy ulicy Hirszfelda grozi zawaleniem
Zapłaciła fortunę, pomieszkała tydzień. "Byłoby idealnie, gdyby blok się nie rozpadał"
WARSZAWA
paszport karta pokladowa shutterstock_2684625695_1
Nowe funkcje dla podróżujących w mObywatelu
BIZNES
imageTitle
Końcowe odliczanie przed Tour de France. Ekipy zaprezentowane
EUROSPORT
Rosyjski przywódca Władimir Putin
"Putin przegrywa wojnę, ma problemy". Zełenski reaguje na ataki
Świat
Fala pożarów we Francji
Południe Francji w ogniu. Pożary po ekstremalnych upałach
METEO
Wypadek w Tajlandii. 11-latek wjechał w grupę pielgrzymów
"Chłopiec zabrał auto z domu rodzinnego". Doszło do tragedii
Świat
Radny Piotr Czerniejewski na scenie z Zarą Larsson
Radny Konina zatańczył z Zarą Larsson. "Marzenie spełnione"
Kultura i styl
Agnelina Nikolau i Iwan Kuzniecow
Jak weszli na Empire State Building? Śledczy o pierwszych ustaleniach
Świat
Siedziba Prokuratury Krajowej
Co się dzieje w prokuraturze? "Totalne napięcie"
Polska
Tsunami ratuje ludzi
Stał się bohaterem i symbolem nadziei
METEO
GUS podaje wyniki "śladów życia" w Warszawie
Sprawdzili, ile osób zostawiło w Warszawie swoje "ślady życia"
WARSZAWA
Dziecko było uwięzione w nagrzanym samochodzie
Odebrała dziecko ze żłobka, po chwili zadzwoniła na 112. Liczyła się każda minuta
Kielce
imageTitle
Hurkacz powalczy o 4. rundę Wimbledonu. Wiadomo, kiedy mecz
EUROSPORT
Robert Lewandowski, piłkarska znakomitość
"Robert nie będzie żałował". Dlaczego podjął taką decyzję?
Rafał Kazimierczak
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Zagraniczne akty urodzenia dzieci par jednopłciowych. Orzeczenie w dwóch sprawach z Polski
Świat
Klienci zwracali uwagę, że przedstawiciele handlowi przedsiębiorstw informowali ich, iż po podpisaniu nowej umowy będą płacili niższe rachunki za energię elektryczną
Rachunki za prąd po nowemu
BIZNES
imageTitle
Świątek zaskoczyła. "Czekam na Oscara"
EUROSPORT
Aleksandar Vuczić
"Przez rok osiwiał i widać po nim lęk utraty władzy"
Sebastian Zakrzewski
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Tragiczny splot zdarzeń. Samolot runął na szkolących się na Bemowie kierowców
WARSZAWA
18 min
Donald Trump wita się z Benjaminem Netanjahu w swojej rezydencji Mar-a-Lago
Wszystko się rozjechało. Trump wybuchł po działaniach Izraela
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Zbigniew Ziobro
Ziobro, jego żona i Romanowski bez statusu uchodźców
Polska
pap_20251009_0UD
"A Shrek gdzie?". Za te słowa pod obrazkiem pierwszej damy radny PSL stanie przed sądem
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica