Kultura i styl TVN WBD Siecią Telewizyjną Roku. Nasze produkcje nagrodzone w licznych kategoriach Oprac. Adrian Wróbel |

Wojciechowska: skradzione gruzińskie dzieci były sprzedawane na całym świecie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Materiały promocyjne

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Znamy zwycięzców US International Awards 2026. W tym roku przyznano 94 nagrody w kategoriach obejmujących filmy korporacyjne, media online i społecznościowe, dokumenty oraz osiągnięcia artystyczne i rzemiosło filmowe. Wśród nagrodzonych znalazły się produkcje zrealizowane dla wielu znanych międzynarodowych marek i organizacji.

TVN WBD Siecią Telewizyjną Roku, "Skradzione dzieci" z nagrodą Grand Award

TVN Warner Bros. Discovery została uhonorowana nagrodą Sieć Telewizyjna Roku 2026.

Film dokumentalny "Skradzione dzieci" Martyny Wojciechowskiej i Jowity Baranieckiej otrzymał z kolei nagrodę Grand Award w kategorii dokumentów i reportaży. Film ten opowiada o bulwersującej sprawie zaginionych dzieci w Gruzji.

Oprócz tego produkcja dostała też dwie inne nagrody - Gold Award w kategorii problemy społeczne oraz nagrodę za najlepsze użycie emocji. Dokument możesz obejrzeć na platformie HBO Max.

Seria nagród dla produkcji TVN24+

Kolejną uhonorowaną produkcją jest film "Krwawe trofeum" dziennikarki "Superwizjera" Ewy Galicy. Opowiada on o pseudopolowaniach w Afryce, w które zamieszani byli między innymi Polacy. Produkcja ta otrzymała nagrodę Gold Award w kategorii reportaż śledczy i raport specjalny.

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"Samotność 2.0" to film dokumentalny, w którym reporterka "Czarno na białym" Katarzyna Lazzeri bada mechanizmy powstawania intymnych relacji, które ludzie nawiązują z wytworami sztucznej inteligencji. Produkcja otrzymała nagrodę Gold Award w kategorii sprawy bieżące.

Na konkursie doceniony został też film dokumentalny "Do ostatniego oddechu" w reżyserii Ewy Ewart. Reżyserka i dokumentalistka opowiada w nim o problemie, jakim jest smog. Twórcy zwracają w nim uwagę na dane, według których aż 99 procent światowej populacji oddycha toksycznym powietrzem. Dokument został uhonorowany nagrodą Gold Award w kategorii środowisko, ekologia i zrównoważony rozwój.

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"Flota cieni" to kolejny wyróżniony materiał dziennikarki "Superwizjera" Ewy Galicy. Opowiada o tytułowej flocie statków pływających pod różnymi banderami, które służą do transportu objętej sankcjami rosyjskiej ropy. Film ten otrzymał nagrodę Gold Award w kategorii sprawy polityczne i międzynarodowe.

Gold Award w kategorii bezpieczeństwo przypadło z kolei dokumentowi "Strażnicy nieba". Ta dwuczęściowa produkcja TVN24+ Originals opowiada o pracy pilotów myśliwców F-16 z pokładu samego samolotu. Dziennikarz TVN24 Artur Molęda miał bowiem okazję dołączyć do pilotów podczas misji.

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US International Awards to prestiżowy międzynarodowy konkurs wyróżniający najlepsze filmy korporacyjne, dokumentalne i branded content. Od 2021 roku organizowany jest przez Filmservice International.

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