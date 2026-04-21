Kultura i styl Urodzinowa trasa TVN24. Ruszamy do Kazimierza Dolnego! Oprac. Tomasz-Marcin Wrona

Trasa "Jesteśmy stąd" TVN24 zawita do Kazimierza Dolnego Źródło: TVN24

"Jesteśmy stąd" to jubileuszowa trasa, w ramach której dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz TVN24+ spotkają się z widzami i mieszkańcami w swoich rodzinnych miejscowościach. Byliśmy już w Siemiatyczach, a drugim przystankiem na naszej trasie jest Kazimierz Dolny (woj. lubelskie). To stąd prowadzone będą specjalne relacje na antenie TVN24.

Gospodyniami tego dnia będą Anna Jędrzejowska, Agata Adamek oraz Dorota Gardias, które do plenerowego studia zaprosiły wielu gości.

- Wszyscy jesteśmy skądś i wszyscy nosimy w sobie miejsca, które były dla nas jak pas startowy. Teraz lecimy! Wychodzimy ze studia i jedziemy w swoje strony, aby być tam dla widzów i z widzami. 25 urodziny TVN24 to świetna okazja, by się spotkać, porozmawiać, uściskać - mówi Anna Jędrzejowska, gospodyni programu "15 na żywo".

Jestem z Kazimierza Dolnego. To stamtąd mam piękne wspomnienia. Miasteczko jak z obrazka będzie we mnie na zawsze. Czerniawy, Kamienny Dół, Mięćmierz, stary Amfibar z niezapomnianym smakiem zapiekanek i piękna ulica Krakowska. I obowiązkowo: kulebiak i kogut z miejscowej piekarni. Spotkanie z widzami będzie dla mnie jak spotkanie z samą sobą - Kazimierzanką Anna Jędrzejowska

Strefa TVN24 powstanie na Małym Rynku oraz w Kazimierskim Ośrodku Kultury Promocji i Turystyki. Będzie do państwa dyspozycji w godzinach od 8 do 16. Przygotowaliśmy liczne atrakcje, które pozwolą między innymi zajrzeć za kulisy codziennej pracy naszej stacji.

"Wracam z ogromnym wzruszeniem"

Dla chętnych będą czekać warsztaty telewizyjne z Dorotą Gardias, w trakcie których będzie można zmierzyć się z najróżniejszymi wyzwaniami.

Dla Gardias hasło trasy "Jesteśmy stąd" ma szczególne znaczenie. - Jestem stąd, z Lubelszczyzny. To region bardzo bliski mojemu sercu, bo to właśnie tutaj stawiałam pierwsze kroki, nie tylko przed kamerą, ale również na scenie, śpiewając. Tutaj zaczęła się moja przygoda z muzyką, występami, tremą, którą później zamieniłam w energię do pracy w telewizji - wyznaje.

- Wracam z ogromnym wzruszeniem. Nie wracam z pustymi rękoma: zabieram ze sobą gitarę. Kto wie, może uda się nam razem coś zaśpiewać. Byłoby pięknie połączyć wspomnienia, muzykę i nasze wspólne świętowanie. Ta trasa to coś więcej niż jubileusz. To przede wszystkim spotkanie z państwem: widzami, którzy są z TVN24 od 25 lat. Chcemy państwa lepiej poznać, porozmawiać, usłyszeć państwa historie i opinie - mówi Gardias. I podkreśla, że TVN24 to nie tylko studio, kamery, serwisy informacyjne, ale przede wszystkim są to ludzie po obu stronach kamery.

Chcemy też pokazać państwu telewizję od kuchni, jak wygląda nasza praca, co się dzieje za kulisami oraz ile osób każdego dnia tworzy programy, które właśnie państwo oglądacie. Chcemy wspólnie świętować, bo 25 lat TVN24 to wspólna historia, pełna emocji, ważnych chwil i spotkań Dorota Gardias

Spotkanie "W kuluarach", quiz redakcji Konkret24

W Kazimierzu Dolnym będzie można uczestniczyć w nagraniu specjalnego odcinka programu "W kuluarach", prowadzonego przez Agatę Adamek, Konrada Piaseckiego oraz Radomira Wita.

Jestem z Zamościa. Gdy byłam mała, z dumą myślałam, że nasza 52-metrowa wieża ratusza to najwyższa wieża świata. Teraz już wiem, że nie, ale i tak uważam, że zamojski ratusz jest najpiękniejszy. Ktoś chce ze mną podyskutować? Nie radzę. Agata Adamek

- Wiem, że są miasta, gdzie słowo "starówka" jest zakazane. Bo oni po prostu nie mają takiej "starówki" jak ta zamojska. Gdy dorastasz w Padwie Północy, a potem podróżujesz do Włoch, myślisz: ech, przereklamowane. Ale chyba nawet bardziej niż samo miasto kocham okolice. Bez lasu i natury nie mogę żyć. Mam na Roztoczu swoje własne ścieżki, ulubione tajne leśne rewiry, zakola rzek, w które wpływam na SUP-ie, obserwuję przyrodę, słucham ptasich odgłosów i oddycham - opowiada Agata Adamek.

Anna Jędrzejowska, Agata Adamek, Konrad Piasecki, Grzegorz Kajdanowicz i Radomir Wit zapraszają również do udziału w rozmowie publicystycznej.

Sobotnia wizyta w Kazimierzu Dolnym to nie tylko możliwość spotkania dziennikarzy TVN24. W strefie TVN24 pojawią się wyjątkowi goście, związani z regionem: Kamil Wroński, który zasłynął jako najmłodszy student w Polsce, a później jako najmłodszy przedsiębiorca w Europie czy Malwina Koron - pochodząca z Puław lekkoatletka, brązowa medalistka olimpijska w rzucie młotem (Tokio 2020).

To nie wszystko. W strefie TVN24 będzie można wziąć udział w quizie, przygotowanym przez redakcję Konkret24, sprawdzającym umiejętności w zakresie weryfikowania informacji. Do państwa dyspozycji będzie również fotobudka AI, w której będzie można sobie zrobić zdjęcie w naszym studiu.

Redagowała Milena Zawiślińska