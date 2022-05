Nowy teledysk do piosenki Kalush Orchestra. Nakręcono go w Buczy, Irpieniu, Borodziance i Hostomelu

czytaj dalej

Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro doskonale zdają sobie sprawę, że są zdani na siebie - mówiła w "Kawie na ławę" w TVN24 Magdalena Sroka z Porozumienia, odnosząc się do relacji wewnątrz obozu rządowego. Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu z ramienia klubu Lewicy, powiedział, że nie wierzy w przyśpieszone wybory i w to, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny odejdzie z rządu. - Nigdy w życiu nie zrezygnuje z tej funkcji, bo jak zrezygnuje z tej funkcji, to będzie nikim - dodał. Tomasz Rzymkowski z klubu PiS mówił, że "realna perspektywa wyborów przedterminowych jest zawsze", ale "trzeba mieć perspektywę i świadomość, w jakiej sytuacji może dojść do wyborów".