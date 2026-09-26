Tam wszystko się zaczęło. U2 w wyjątkowy sposób świętuje 50-lecie
Bono, The Edge, Adam Clayton oraz Larry Mullen Jr. z zespołu U2 uczcili w piątek 50-lecie istnienia, wracając do szkoły w północnym Dublinie, w której jako nastolatkowie zaczynali wspólnie grać i zachwycili szkolną publikę kameralnym koncertem.
Muzyczny powrót przeszłości
Zdobywcy 22 nagród Grammy założyli zespół w sierpniu 1976 roku, po tym jak Larry Mullen Jr. przypiął na tablicy ogłoszeń w Mount Temple Comprehensive School odręcznie napisaną kartkę o treści: "Perkusista szuka muzyków do założenia zespołu".
Teraz, w piątek, setki uczniów skończyły zajęcia wcześniej i tłumnie wypełniły szkolne podwórko. Jak opisuje Reuters, przez cały 35-minutowy występ młodzież i nauczyciele nie przestawali wiwatować. Po tym, jak wieść o koncercie rozeszła się po mieście, przed bramą szkoły zgromadzili się także liczni fani.
Muzycy weszli na scenę przy dźwiękach "School's Out" Alice'a Coopera, a następnie zagrali siedem utworów - zarówno "I Will Follow" oraz "Out Of Control" z debiutanckiego albumu "Boy" z 1980 roku, jak i wydany 24 lata później hit "Vertigo".
U2 z nową płytą
Irlandzki zespół - mający w dorobku kultowe albumy takie jak "The Joshua Tree" czy "Achtung Baby", tym tygodniu ogłosił wydanie pierwszego od dziewięciu lat nowego albumu studio. "Carnaval De Luz" będzie 16. płytą studyjną w dorobku zespołu i ukaże się 50 lat po jego założeniu. Premiera zaplanowana jest na 13 listopada.
"Carnaval De Luz" będzie zawierał 12 utworów, w tym "Torn" - nagrany we współpracy ze zmarłą w sierpniu ikoną muzyki country Dolly Parton. - To chaotyczny, prowokacyjny i uduchowiony zbiór piosenek - zapowiedział gitarzysta zespołu The Edge.
- Piosenki muszą lśnić, bo jeśli świat pogrąża się w ciemności, my nie możemy - podkreślił Bono, wokalista U2.
W trakcie piątkowego koncertu publiczność mogła po raz pierwszy na żywo usłyszeć nowy singiel "Silencio".